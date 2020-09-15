برشلونة يضغط على سواريز

دوليه

يسعى برشلونة، للضغط على الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم الفريق، للرحيل عن الفريق هذا الصيف، بعد خروجه من خطط المدرب الجديد رونالد كومان. وذكرت صحيفة «سبورت» الاسبانية، أول من امس، أنَ كومان استبعد سواريز من قائمة برشلونة التي لعبت أولى مباريات الموسم الودية، أمام ناستيك قبل يومين، في اشارة لخروجه من خططه للموسم الجديد. وأضافت «داخل الملعب، أظهر سواريز احترافية شديدة خلال تلك الفترة حيث يتدرب بقوة مثله مثل أي لاعب آخر، ويبدي استعداده لتقديم كل ما لديه حتى اللحظة الأخيرة». وتابعت «خارج الملعب، لا تزال الأمور متباعدة بين وكلاء اللاعب والنادي، حيث يطلب برشلونة من سواريز أن يقبل بشروط رحيل راكيتيتش، بالتخلي عما تبقى في عقده مع النادي». ونوهت بأن «ثالث هدافي برشلونة على مدار التاريخ لا ينوي مغادرة البارشا الا بالحصول على كل ما تم الاتفاق عليه في عقده». وختمت: «النادي الكاتالوني لا يستبعد أن يقضي سواريز الموسم الجديد في المدرجات، اذا قرر البقاء؛ لأنه يقر بأنه لا يتناسب مع خطط كومان».