النصر والتعاون أمام سيباهان وبيرسبوليس

دوليه

يتواجه النصر السعودي مع سيباهان الايراني اليوم على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في استئناف مواجهات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020. وستكون المباراة في غاية الأهمية للنصر الذي يريد تعويض اخفاق المحافظة على لقب الدوري المحلي. ويحتل النصر المركز الثاني على لائحة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف خلف السد القطري الذي سيواجه اليوم أيضا منافسه العين الاماراتي.

ويعول النصر على نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله ، الذي حافظ على لقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي برقم قياسي من الأهداف بلغ 35 هدفاً.

في المقابل عين نادي سيباهان الايراني، لاعبه السابق نافيدكيا مديرا فنياً للفريق مؤخراً، بديلاً للمدرب أمير قالينوي، الذي استقال من منصبه كمدير فني الشهر الماضي. ويحتل سيباهان المركز الثالث على لائحة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط. وضمن منافسات المجموعة الثالثة، يواجه التعاون السعودي نظيره بيرسبوليس الايراني على ملعب المدينة التعليمية. وكان الفريق قريبا من الهبوط في الدوري السعودي لكنه تمسك بمكانه بين الكبار.ولم يقدم التعاون المستوى المأمول منه بعد عودة المنافسات الكروية في السعودية الأمر الذي عجّل باعفاء المدير الفني البرتغالي فيتور كامبيلوس من منصبه، وتعيين المدرب الوطني عبدالله عسيري للاشراف على الفريق.

ولن تكون مباراة بيرسبوليس سهلة على فريق التعاون، حيث توج الأول مؤخراً بلقب الدوري الايراني للمرة الرابعة على التوالي. ويستضيف ملعب المدينة التعليمية، مواجهة الدحيل القطري مع نظيره الشارقة الاماراتي اليوم أيضاً ضمن المجموعة الثالثة. مباراة اليوم مهمة للفريقين، ولا تقبل القسمة على اثنين، فالدحيل يبحث عن التقدم صوب صدارة المجموعة التي يتربع عليها التعاون برصيد 6 نقاط. ولعب الدحيل، مباراتين، وفاز على بيرسبوليس بثنائية نظيفة، وخسر من التعاون بنفس النتيجة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة.أما الشارقة يحتل المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، من التعادل مع بيرسبوليس والخسارة من التعاون، والفوز يعني له الدخول في أجواء المنافسة. ويملك الدحيل، أفضلية اللعب في الدوحة، وسط أجواء اعتاد اللعب عليها في ملعب المدينة التعليمية، كما أنه جاهز فنيًا وبدنيًا لخوض التحدي القاري، حيث لعب 5 مباريات في الدوري بعد استكماله، وكذلك خاض مباراتين في الموسم الجديد. من جانب آخر، أكد الاسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، أهمية وصعوبة مواجهة العين الاماراتي. وقال تشافي، خلال مؤتمر صحفي امس: «نحن متحمسون للبداية بشكل كبير جدا، السد في صدارة المجموعة ولدينا الكثير من اللاعبين الشباب والخبرة، نتدرب بشكل جيد وسندخل البطولة بقوة في مسابقة ستكون صعبة على الجميع».وأضاف: «سعيد بما قدمه الفريق في بداية الموسم الحالي، في آخر نسختين وصلنا لنصف النهائي في دوري الأبطال، والجميع يحلم بالوصول للنهائي، ونحن نلعب الآن على أرضنا وهذا أمر ايجابي بالنسبة لنا، ونلعب للفوز والوصول لأبعد نقطة».

