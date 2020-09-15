الخاطر: استضافة «الأبطال» خطوة مهمة على طريق عودة المنافسات القارية

دوليه

أكد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم «قطر 2022» أهمية مبادرة الاتحاد القطري لكرة القدم لاستضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، والتي انطلقت منافساتها امس الاثنين وتتواصل حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

وتشارك في البطولة نخبة من أندية غرب آسيا، لاستئناف ما تبقى من مباريات مرحلة المجموعات حتى مباراة نصف النهائي باجمالي 39 مباراة، وذلك للفوز بمقعد غرب القارة لمواجهة الفائز من أندية شرق القارة في نهائي نسخة 2020 من المسابقة التي تعد أهم البطولات على مستوى الأندية في آسيا. وكان قد جرى تعليق مباريات البطولة في مارس الماضي بسبب التطورات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشاد الخاطر بالجهود التي قادت الى استئناف الأنشطة الكروية القارية، وبالاجراءات الوقائية الصارمة التي جرى اتخاذها لضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين ومسؤولي الأندية وجميع المشاركين في البطولة، وقال: «عملنا منذ البداية مع الاتحاد القطري، ومؤسسة دوري نجوم قطر، ووزارتي الصحة والداخلية، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لضمان اتخاذ كل الاجراءات الوقائية اللازمة من أجل سلامة الجميع طوال منافسات البطولة، وتشمل سلسلة من التدابير الاحترازية منذ الوصول الى مطار حمد الدولي، ثم الى الفنادق ومواقع التدريب والستادات وغيرها». وتابع الخاطر: «لا شك أن دوري أبطال آسيا بطولة مرموقة نفخر باستضافة منافساتها، كما أسعدنا على وجه الخصوص مبادرتنا لدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذه المرحلة من عمر المسابقة، والقيام بدور فعال في العودة التدريجية الآمنة لأنشطة كرة القدم القارية الى الستادات مجددا من أجل جمهور كرة القدم في أنحاء العالم».

وتشمل الاجراءات الاحترازية المقررة خلال البطولة اقامة المباريات دون حضور جماهيري، وتقليل أعداد الأفراد داخل الستادات لمنع انتشار كوفيد-19، وفي هذا السياق افاد الخاطر: «بالرغم من عدم اتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباريات البطولة في الستادات؛ الا أننا على يقين من قدرة كرة القدم على التقريب بين الشعوب ولو عبر الشاشات هذه المرة، بسبب الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم».

وذكر الخاطر: «تعد بطولة دوري أبطال آسيا 2020 أحد أبرز الأحداث الرياضية التي تستضيفها قطر ضمن عدد من الفعاليات المقرر تنظيمها لرفع مستوى استعداداتنا قبل أكثر من عامين على انطلاق صافرة المونديال، وهي بمثابة اختبار هام لضمان جاهزية ستادات بطولة كأس العالم لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في العالم».

واوضح: «نحن متحمسون لتسليط الضوء على تقنية التبريد المبتكرة في الستادات، والتي تحافظ على درجة الحرارة من 18 الى 24 درجة مئوية، مما يضمن أجواء مريحة للجميع، في الوقت الذي لم تنقضي فيه حرارة الصيف بعد». والى جانب مزايا الستادات، عدد الخاطر امكانات دولة قطر في استضافة الحدث، وقال: «ستسهم الطبيعة المميزة للبطولة والمتمثلة في تقارب المسافات بين استاداتها في تقليص وقت التنقل بين أماكن التدريب والستادات، حيث بامكان الفريق البقاء في مقر اقامة واحد طوال فترة تواجده في قطر، الأمر الذي سينعكس على أداء اللاعبين على أرضية الملعب، نتيجة توفير الوقت الذي تستغرقه الفرق عادة في التنقل من موقع الى آخر».

