ستاد الثمامة المونديالي يسجل 20 مليون ساعة عمل آمنة

دوليه

سجل ستاد الثمامة، أحد ستادات بطولة كأس العالم 2022، انجازا مهما على صعيد صحة وسلامة العمال، بعد اتمام 20 مليون ساعة عمل دون وقوع اصابات معيقة لسير أعمال البناء في المشروع. وذلك بفضل الالتزام الصارم بتنفيذ معايير الصحة والسلامة التي أقرتها اللجنة العليا للمشاريع والارث، بالتعاون مع تحالف المقاول الرئيسي للمشروع، الذي يضم شركتي الجابر للهندسة وتكفن للانشاءات، اضافة الى شركة تايم قطر التي تتولى ادارة المشروع.

ويأتي هذا الانجاز بعد الاعلان في يوليو الماضي عن تسجيل ستاد الريان المونديالي 20 مليون ساعة عمل آمنة للمرة الثانية منذ انطلاق العمل في المشروع.

ويقع الستاد المونديالي، الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع، في منطقة الثمامة بالقرب من مطار حمد الدولي، ومن المقرر أن يستضيف مباريات في بطولة قطر 2022 من دور المجموعات حتى ربع نهائي المونديال.

واستوحى المعماري القطري ابراهيم الجيدة تصميم الستاد من القحفية، وهي قبعة تقليدية يرتديها الرجال في قطر والعالمين العربي والاسلامي، ويمزج ببراعة بين الماضي والمستقبل، ليس في قطر وحدها بل جميع أنحاء المنطقة العربية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد المهندس سعود الأنصاري، مدير ادارة مشروع ستاد الثمامة، أن صحة وسلامة العمال في المشروع تأتي دائما على رأس أولويات العمل في بناء الستاد، مشيرا الى أن تحقيق هذا الانجاز يلقي الضوء على ما يواصل فريق العمل انجازه على الأرض. من جانبه قال المهندس عبد الله البشري، مدير الصحة والسلامة في اللجنة العليا: «يسعدنا أن نرى أن اجراءاتنا على صعيد الصحة والسلامة في كل مواقع البناء تحقق مرة أخرى مثل هذه النتائج المبهرة. وبهذه المناسبة؛ أتقدم بالتهنئة الى المقاولين ومديري المشروع، والذين أسهموا في توفير أجواء صحية وآمنة للعمال في مشروع بناء ستاد الثمامة».

ومن المقرر الاعلان عن جاهزية ستاد الثمامة في العام 2021، وشهدت أعمال تشييد الستاد تقدما ملحوظا مع اتمام بناء الهيكل الخرساني، والمدرجات العلوية، وأعمدة السقف.

وستضم المنطقة المحيطة بالستاد حديقة عامة تمتد على مساحة 50 ألف متر مربع، وتحتوي على نباتات متوطنة وقرابة 400 شجرة تغطي نحو 84% من اجمالي المساحات الخضراء. وقد نال الستاد المونديالي اشادة دولية بفضل تصميمه المميز، حيث حصل في مايو 2018 على جائزة أفضل تصميم عن فئة «المرافق الرياضية والستادات تحت الانشاء». ضمن جوائز «ام آي بي آي ام». لمشروعات الهندسة المعمارية المستقبلية.

وتواصل اللجنة العليا للمشاريع والارث جهودها على صعيد رعاية العمال، وتأتي صحة وسلامة العمال في مشاريع المونديال على رأس أولوياتها. ويتلقى جميع العمال تدريبا للتعرف على المخاطر والوقاية منها، اضافة الى مستوى متقدم من التدريب يفيد العمال خلال عملهم الحالي ويعزز من فرصهم في المستقبل بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع البطولة.

