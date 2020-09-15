«طائرة كاظمة» هزم القادسية ودياً

دوليه

تغلب كاظمة على القادسية 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من امس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن استعداد الفريقين لخوض منافسات المربع الذهبي لبطولة دوري الكرة الطائرة. وكانت منافسات البطولة توقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وهي ستستأنف اعتباراً من 5 أكتوبر المقبل. وكان كاظمة خاض لقاء وديا مع العربي الخميس اكتفى فيه الفريقان بخوض 4 اشواط تبادلا الفوز بهما، كما لعب القادسية مع الجهراء وأيضاً اكتفيا بتبادل الفوز بشوطين لكل منهما. وقاد مدرب «طائرة كاظمة» الصربي الكسندر سفينتش الفريق في اللقاء بعد انتهاء الحجر الصحي الذي فرض عليه بعد عودته من بلاده، كما ينتظر كاظمة وصول محترفه الدومينيكاني الفيس كونتريراس الذي من المفترض أن يصل الى البلاد الاسبوع المقبل. في المقابل قاد القادسية المدرب البحريني رضا علي الذي تعاقدت معه ادارة الأصفر الشهر الماضي من أجل اعادة «طائرة القادسية» الى المنافسة بقوة على البطولات المحلية.