الحضور للملعب بأسلوب... التشاورية!

دوليه

نقول مبروك مقدما لفريقي العربي والكويت وصولهما للمباراة النهائية لكأس سمو أمير البلاد (الله يحفظه ويرجعه بالسلامة لأهل الكويت) فهل نتوقع ان يسمح وزير الصحة حضور الجماهير للمباراة النهائية والجلوس بأي أسلوب يضمن التباعد فيما بين الجماهير... فالدوري الفرنسي سمح للجماهير بالحضور والالتزام بالتباعد وحددوا اعداد الجماهير. هذا الامر يجعلني فعلا اناشد الوزير بأن يقدم نموذجا رياضيا يتم من خلال الجماهير وروابطها في يوم المباراة النهائية الخميس القادم... فقرارات الحكومة الأخيرة في فتح وتخفيف الممنوعات زادت عن السابق وبعضها يصعب تنفيذ التباعد فيها بطريقة صحية سليمة (مثل: المولات – التاكسي – الحلاقين – الأندية الصحية والمطاعم) فإذا كل ذلك مسموح فأعتقد من السهل تنظيم افضل من ذلك على المدرجات وفي المنصة الرئيسة... فما نشاهده هذه الأيام في مباريات كرة القدم لا يكون حسب الاشتراطات الصحية ولا توجد مخالفات على من لا يلبس الكمام؟

واذا استصعب الامر فأعتقد الأسلوب الذي يطبق هذه الأيام بالاجتماعات التشاورية لاختيار أعضاء مجلس الامة هو الوسيلة الوحيدة الباقية (انا لست معها...؟) فالحضور الجماهيري يصل الى أكثر من أربعة الاف شخص والاحتفالات بفوز المرشحين يحبطك في ان هناك اشخاصا لا يهتمون بالتباعد.. والاهم من ذلك «محد» يمنعهم او يخالفهم؟ فالقانون يخاف او كأنه لا يعلم ان من لا يلبس الكمام يجب ان يعاقب او يدفع غرامة كبيرة؟ لذلك الاعداد تتزايد كل يوم في هذه التشاوريات لاختيار مرشح مجلس الامة...! والمصابون أيضا يتزايدون من هذه الاجتماعات. فأرجو من اتحاد القدم التحرك في هذا الشأن وان يضع نظاما صارما لحضور المباراة النهائية يوم الخميس بأي أسلوب او نظام او حتى ولو بأسلوب الفرعيات.... والله من وراء القصد.

