الكويت والعربي ... نهائي منطقي

دوليه

لحق العربي بالكويت الى نهائي كأس الأمير بعد فوزه على اليرموك بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي والاضافي في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد الصداقة والسلام، وكان الكويت تغلب كذلك على كاظمة بركلات الترجيح 8-7 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والاضافي.

ورغم أن الطرفين المرشحين هما من تأهل الى النهائي ليتكرر اللقاء الذي جمعهما في نهائي كأس ولي العهد يناير الماضي وانتهى بفوز الكويت بركلات الترجيح، الا ان كاظمة واليرموك كانا قريبين جداً من بلوغ النهائي خصوصاً أنهما تقدما في النتيجة بركلات الترجيح عندما أضاع العراقي أمجد عطوان لاعب الكويت الركلة الترجيحية الأولى لفريقه، وبالمثل أضاع الليبي السنوسي الهادي الركلة الترجيحية الأولى للعربي أمام اليرموك.

البرتقالي أحرج الكويت بطل الدوري وحامل لقب كأس الأمير في المواسم الأربعة الأخيرة، وكان نداً له طوال المباراة، أضاع فرصة ذهبية للتقدم في الدقائق الأولى عندما تصدى حميد القلاف لكرة عمر الحبيتر، ونجح في العودة بعد التخلف بهدف فسجل التعادل وسنحت له أكثر من فرصة للتقدم رغم لجوئه في بعض الأوقات الى الدفاع لوقف هجوم الكويت «القوي». ولولا رعونة المالي حامد ماريوس الذي تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التقدم للكويت ثم أضاع الركلة الترجيحية بطريقة غريبة، لكان لاعبو كاظمة يحتفلون حالياً بتأهل فريقهم الى المباراة النهائية للمرة الثانية في المواسم الأربعة الأخيرة.

أما الكويت، فبلوغ المباراة النهائية ليس كافياً بالنسبة له لأن الهدف هو اضافة اللقب الخامس عشر في تاريخه والخامس على التوالي وتحقيق الثلاثية المحلية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة. ومرة أخرى أظهر الأبيض شخصية البطل وكان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة على المباراة وردت له العارضة والقائم والحارس حسين كنكوني أكثر من فرصة كانت كفيلة بانهاء اللقاء لصالحه.

واذا كان شباب كاظمة استحقوا الاشادة والتصفيق على الصورة التي ظهروا بها، فان اليرموك كذلك يستحق هو الآخر تصفيقاً طويلاً لأنه أجبر العربي على اللجوء الى ركلات الترجيح وسار بالمباراة بالطريقة التي رسمها لها المدرب المؤقت حسين ياسين، الا أن الركلات ابتسمت للأخضر.

فاليرموك الذي أنهى الدوري الممتاز في المركز الأخير برصيد 8 نقاط والذي خسر من العربي بنتيجة 1-3 قبل أسبوعين في الدوري، ظهر هذه المرة بصورة مغايرة ومنع العربي من الوصول الى مرماه، لكن ما عابه تراجع اللياقة البدنية في الأوقات الاضافية وهو أمر متوقع قياساً على ضغط المباريات بعد استئناف النشاط الشهر الماضي.

في المقابل، أثار الأخضر الشكوك حول مستواه وأثار قلق جماهيره خصوصاً أن مباراة الأول من أمس كانت الثانية تحت قيادة مدربه الجديد اللبناني باسم مرمر الذي لم تظهر بصمته على الفريق بعد.

وارتفع سقف الطموح لدى الجماهير العرباوية بعد العروض الجيدة والانتصارات المتكررة في الفترة الأخيرة، لكن المستوى الذي ظهر به الفريق أمام اليرموك أعاد الأخضر الى دائرة الشك التي سيكون الحل الأمثل للخروج منها الفوز باللقب أمام الكويت في النهائي.

العربي ظهر مسالماً أكثر من اللازم في الوقت الأصلي ومعظم الفرص التي سنحت له كانت في الأشواط الاضافية حيث تحسن أداء الفريق بعد نزول الاسباني تشافي توريس الذي احتفظ به المدرب على مقاعد البدلاء دون سبب مقنع.

النهائي الذي سيجمع الأبيض والأخضر هو الثالث بينهما في المواسم الخمسة الأخيرة، وانتصر الكويت في المرتين 3-1 عام 2016، و3-0 في العام 2018.

