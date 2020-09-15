بورسلي وعبدالرسول... «خوش لاعبين»

دوليه

بعد استئناف النشاط الكروي الذي توقف بفعل جائحة كورونا لم يطرأ اي جديد على المستوى الفني الا انه يبقى فريق كاظمة وما قدمه من مستويات في بعض المباريات هو الابرز.

أما على الصعيد بروز اللاعبين يعد لاعب البرتقالي بندر بورسلي ولاعب اليرموك علي عبدالرسول هما ما يستحق ان يذكر او يتوقف عنده المتابع، بما انهما استطاع ان يكونا حاضرين في المباريات التي الاخيرة وتحديدا في مباراتي اول من امس أمام الكويت والعربي.

فقد يرى الكثير ان ما قدماه من اداء يكون حضوراً مؤقتاً وفقا لطبيعة المباريات، وربما ان مثل ذلك يكون صحيحاً في الكثير من المناسبات، الا ان من يتابع بتركيز على اسلوب بندر بورسلي يلاحظ انه يمتلك قدرات فنية طيبة لا تحتاج سوى التطوير ومزيد من اتاحة الفرصة بالمشاركة. وبما انه وصل سن الـ 25 عاما فهذا يعني انه لم ينل فرصته في السنوات الماضية بالشكل السليم الذي يساعده على اظهار ابداعاته لعدة اعتبارات منها تجاهله من قبل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب البرتقالي فكانت مشاركاته متقطعة.

ومن ثم فما سطره بورسلي سواء في مباراة فريقه ضد القادسية او الكويت يخلق في نفوسنا نوعاً من الامل بانه ما زالت انديتنا تضم بعض العناصر الواعدة. فبورسلي طريقة ادائه تعتمد على السرعة وكيفية استغلال المساحات مما يسبب مضايقة للمدافعين ومن الطبيعي ان استمراريته على هذا النهج شريطة ان يجد التوجيه الفني من جانب المدرب سيعمل على تطوير مهاراته كثيرا ومتى ما ساعد نفسه واستطاع تسخيرها لمصلحة فريقه فهذا سيمنحه شهادة ليكون الاميز في الملاعب المحلية.

كما ان تألق المدافع علي عبدالرسول مع اليرموك هو مثال اخر على نوعية اللاعبين المميزين الذين لا يحتاجون سوى المتابعة فهو يتمتع ببنيان جسماني ويحسن شغل الجهة اليسرى ولم يكن ما ظهر عليه من مستوى جيد في لقاء اول من امس سببا بلفت الانتباه بل كان في الكثير من المباريات مع فريقه في الدوري بارزا، ثم جاء لقاء العربي ليكون تألقه على مرأى الكثير من المتابعين والجماهير. فهو يمتلك صفات الظهير القادر على شغل مكانه سواء في تأدية الشق الدفاعي باجادته للتغطية والالتحام القوي وان لم يكن دوره الهجومي متوازنا مع ما قدمه في الدفاع وذلك يعود لطريقة اللعب التي اتبعها المدرب امام العربي ولكن مع ذلك لديه الكثير من العطاء في هذا الشق في حال تم استثمارها من قبل الجهاز الفني ولاشك ان اسلوب علي عبدالرسول وكيفية تحركاته وتعامله مع المهاجمين يظهر ان مشروع مدافع قادر على شغل مركزه بامتياز. وعموما، فان بندر بورسلي وعلي عبدالرسول لا يحتاجان سوى متابعة من بيده القرار باتحاد الكرة، لانهما يستحقان الانضمام لصفوف المنتخب عطفا على امكاناتهما وتفوقهما على الكثير ممن يرتدون الفانيلة الزرقاء، كما انهما يظلان نموذجاً للعناصر التي لا تجد الرعاية والاهتمام وهناك الكثيرون على شاكلتهم في الاندية الاخرى.

