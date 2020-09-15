ياسين: أفضل مباراة في مسيرتي

دوليه

اعتبر مدرب اليرموك المؤقت حسين ياسين مباراة الفريق مع العربي أول من أمس «أفضل مباراة في مشواره التدريبي»، وقال انه كان يتمنى أن يقود اليرموك الى النهائي لكن الحظ لم يحالف اللاعبين في الركلات الترجيحية. وتوجه ياسين بالشكر الى لاعبيه «الذين قدموا مباراة كبيرة والتزموا بتعلميات المدرب وطبقوا الخطة التي وضعها للمباراة بحذافيرها»، ممتدحا روحهم المعنوية وقتالهم داخل الملعب. وأضاف ياسين انه ينتظر قرار اتحاد الكرة في حال اقامة مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع فإنها ستكون المباراة الأخيرة له مع الفريق بعد عودة المدرب دارغان غافرلوفيتش الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، لافتا الى أنه منح اللاعبين راحة اليوم في انتظار موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

