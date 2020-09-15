عقلة: الحكم ظلمنا

دوليه

انتقد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة أداء الحكم يوسف نصار الذي أدار مباراة الأبيض مع كاظمة في الدور نصف النهائي. وقال عقلة في تصريح تلفزيوني أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة عندما أعاق مدافع كاظمة حمد حربي مهاجم الكويت يعقوب الطراروة، مشيرا الى أن الحكم كذلك لم يشهر «بطاقة حمراء مستحقة في وجه لاعب كاظمة شبيب الخالدي الذي ارتكب أكثر من خطأ يستحق عليهم البطاقة الصفراء الثانية». وأضاف عقلة أن الحكم كاد أن يضيع جهود الفريق لأنه لو احتسب ركلة الجزاء لأنهي الأبيض المباراة في الوقت الأصلي، مشيدا بالأداء الجيد للاعبي كاظمة الذي ظهروا بصورة مميزة في المباراة.

