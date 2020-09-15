loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عقلة: الحكم ظلمنا

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

انتقد نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة أداء الحكم يوسف نصار الذي أدار مباراة الأبيض مع كاظمة في الدور نصف النهائي. وقال عقلة في تصريح تلفزيوني أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة عندما أعاق مدافع كاظمة حمد حربي مهاجم الكويت يعقوب الطراروة، مشيرا الى أن الحكم كذلك لم يشهر «بطاقة حمراء مستحقة في وجه لاعب كاظمة شبيب الخالدي الذي ارتكب أكثر من خطأ يستحق عليهم البطاقة الصفراء الثانية». وأضاف عقلة أن الحكم كاد أن يضيع جهود الفريق لأنه لو احتسب ركلة الجزاء لأنهي الأبيض المباراة في الوقت الأصلي، مشيدا بالأداء الجيد للاعبي كاظمة الذي ظهروا بصورة مميزة في المباراة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة