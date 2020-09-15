الكويت والسالمية.. قمة «اليد»

دوليه

تتجه الانظار اليوم الى صالة مجمع الشيخ سعدالعبدالله للصالات المغطاة التي تشهد مواجهة من العيار الثقيل تجمع الكويت مع السالمية في 06:00 مساء ضمن الجولة الـ 12 من دوري كرة اليد والتي تشهد 3 مباريات آخرى تجمع العربي مع كاظمة 07:30، وخيطان مع النصر في 04:30 وتقام المباراتان على الصالة ذاتها، فيما يلعب التضامن مع القرين في 05:00 على صالة الشهيد فهد الاحمد في مقر الاتحاد. ويتصدر الكويت الذي لم ينهزم منذ 7 مواسم كاملة حقق فيها جميع البطولات الممكنة على المستوى المحلي، برصيد 22 نقطة، فيما يدخل السالمية اللقاء بـ 21 نقطة وهو لم يذق طعم الهزيمة في الموسم الحالي بعد 11 مباراة لمدربه الجديد أحمد فولاذ فاز في 10 منها وتعادل في واحدة. ويقود الجهاز الفني في الكويت مساعد المدرب الوطني هيثم الرشيدي الذي تولى مهمة الاشراف على الفريق نظراً لتأخر وصول المدرب المصري مجدي أبوالمجد بسبب اغلاق الرحلات الجوية بين البلدين لظروف جائحة كورونا. ويطمح السالمية اليوم الى الحاق الهزيمة الاولى بالأبيض وايقاف سلسلة الانتصارات غير المسبوقة على مستوى العالم حيث لم ينهزم الأبيض منذ 7 مواسم وهو ما يؤكد أن مهمة السالمية ستكون في غاية الصعوبة. ويملك الكويت ترسانة من أفضل اللاعبين على المستوى المحلي وهو قادر على مواصلة انتصاراته اذا قدم لاعبيه أفضل مستوياتهم اليوم أمام السالمية الشاب الساعي الى المنافسة على اللقب بقوة. وفي لقاء ثاني قوي تحتدم المنافسة بين العربي 20 نقطة، وكاظمة 19 نقطة، نظراً لتقارب مستوى الفريقين. ويريد العربي بقيادة مدربه الجزائري سعيد حجازي، العودة الى سكة الانتصارات بعد هزيمته أمام السالمية في الجولة الماضية، في حين يطمح كاظمة بقيادة مدربه خالد غلوم الى التقدم في جدول الترتيب من خلال تحقيق الفوز في لقاء اليوم.