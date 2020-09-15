صديقة سابقة لميلانيا: زواجها من ترامب «صفقة»

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وصفت ستيفاني وولكوف، الصديقة المقربة السابقة لميلانيا ترامب، أن زواج الأخيرة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «صفقة مصالح».

وأوضحت وولكوف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن «ترامب تزوج ميلانيا لمجرد الحصول على رفيقة جذابة تحضر معه المناسبات الاجتماعية، بينما هي تزوجته للحصول على الأمن».

وقالت: «أعتقد أنه زواج تبادل مصالح، وقد حصلت ميلانيا ترامب على عقدين ديناميكيين من عمرها، فقد كانت في البداية عارضة أزياء شابة غير ناجحة، ثم التقت دونالد ترامب وتزوجته وأصبحت مواطنة أميركية ولديهما ابن، وبعد عشر سنوات أصبحت «السيدة الأولى للولايات المتحدة».

وتابعت وولكوف: «أعتقد أنها كانت لحظة سحرية، كما أعتقد أنها كانت لحظة مصنوعة لشاشات التلفزيون».

وجاءت تصريحات ستيفاني وولكوف الأخيرة ضمن حملتها الترويجية لكتابها «ميلانيا وأنا»، الذي تكشف فيه تفاصيل وأسرار صداقتها بميلانيا ترامب، والذي يحتل حاليا المركز الثالث في قائمة صحيفة «يو إس إي توداي» لأكثر الكتب مبيعا.

وعبر حسابها على موقع «تويتر»، هاجمت ميلانيا ترامب ما جاء في الكتاب من مزاعم بشأنها، ووصفتها بأنها «ثرثرة خبيثة» في تغريدة لم تذكر وولكوف بالاسم.

