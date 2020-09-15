امرأة تترك زفافاً لتنقذ عائلة من أفعى سامة

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أثارت سيدة هندية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قررت أن تغادر حفل زفاف بسرعة من أجل إنقاذ إحدى العائلات الفقيرة من خطر أفعى سامة.

ويظهر مقطع مصور انتشر على شبكات التواصل السيدة نيرزارا شيتي من مدينة بلجاوم ولاية كارناتاكا جنوب شرقي البلاد، وهي ترتدي ملابس أنيقة بكامل زينتها في منزل فقير لتمارس مهنتها كصائدة ثعابين.

ولكن الغريب في الأمر، أن شيتي كانت مدعوة إلى حفل زفاف إحدى أقاربها عندما تلقت نداء استغاثة من تلك العائلة لمساعدتها على وجه العجل. ولم تبخل، الصائدة الماهرة، بمد يد العون لتهرع فورا إلى ذلك المنزل، دون أن تحضر أدوات عملها، وبعد صراع مجهد تمكنت من القبض على الأفعى السامة وسط فرح وامتنان أهل البيت. وعقب إنجاز مهمتها عادت شيتي لحضور حفل الزفاف وكأن شيئا لم يكن، معتبرة أن ما فعلته هو أمر عادي ولا يدعو إلى الاستغراب.

