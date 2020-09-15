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رسالة أمل وجهها المصمم اللبناني إيلي صعب إلى بيروت المنكوبة بعد انفجار المرفأ. الرسالة اتخذت شكل فيديو تمّ نشره على صفحة المصمم في «إنستغرام». وقد استعاض به عن العرض المباشر لمجموعته من الأزياء الخاصة بخريف 2020، والذي يقام عادةً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة لكن تمّ إلغاء عروضه المباشرة بسبب انتشار وباء «كورونا». حمل الفيديو، عنوان Beirut,The Sacred Source أي «بيروت المصدر الخالد». وقد انطلقت فكرته من عناصر الطبيعة. وأهداه إلى بيروت كرسالة أمل وإيمان بقدرتها على التجدد واستعادة ألقها. ركّز صعب على الترابط بين الفن والطبيعة، وقد أتت تصاميمه بألوانها الباستيليّة وبريقها الأخّاذ لتجسّد الأحلام وتنقلنا إلى عالم الأساطير.