كيف تميز بين «الإنفلونزا» و«كورونا»؟

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يمكن اعتبار الذهاب إلى السوبر ماركت في الوقت الحاضر أمرا شبيها بالتسوق بحثا عن فيروس «كورونا»، خاصة أن بعض الناس لا يرتدون أقنعة الوجه والبعض الآخر يعطس أو يخالف قاعدة التباعد. وعلى ما يبدو، لا يظهر «كوفيد-19» أي علامات على مغادرتنا هذا الشتاء، ما يعني أن لدينا تهديدا آخر يجب مواجهته. فكيف يمكن للناس التمييز بين أعراض «كوفيد-19» أو البرد أو الإنفلونزا أو الحساسية؟. هناك عوامل محددة يمكن أن تكشف عما التقطته، وفقا لباحثين من جامعة جنوب كارولينا الأميركية، الذين حددوا ترتيبا متميزا للأعراض لدى مرضى «كوفيد-19»- حمى يتبعها سعال. ومن ناحية أخرى، بالنسبة للإنفلونزا الموسمية، يصاب الناس عموما بسعال قبل الحمى. ومن المرجح أن تبدأ نزلات البرد بالتهاب الحلق كأول أعراض المرض، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). أما الحساسية فتظهر فجأة وتشمل: حكة في العين والعطاس وسيلان الأنف.

وباختصار، يمكن تلخيص الأعراض الأولى لكل مرض على النحو التالي:

- «كوفيد-19»: حمى.

- الإنفلونزا: سعال.

- الزكام (نزلات البرد): التهاب الحلق.

- الحساسية: حكة في العين والعطس وسيلان الأنف، كلها مرة واحدة.

وتحدد الدراسة هذه الأعراض على أنها أولى العلامات التي تظهر في كل حالة.

ومع ذلك، يجب توخي الحذر، حيث لن يمرض كل شخص مصاب بـ «كوفيد-19»، بالحمى.

وبالإضافة إلى ذلك، قد لا يصاب بعض مرضى الإنفلونزا بالسعال، وهذا هو السبب في أن طول الوقت الذي تستغرقه الأعراض في الظهور، قد يكون دليلا آخر.

وحدد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الاختلافات الرئيسة في ظهور أعراض «كوفيد-19»، والإنفلونزا.

ويمكن أن تستغرق أعراض «كوفيد-19» وقتا أطول للظهور من أعراض الإنفلونزا - حتى 5 أيام بعد الإصابة. ومع ذلك، يمكن أن تظهر أعراض «كوفيد-19» في وقت مبكر، يصل إلى يومين أو متأخرا حتى 14 يوما بعد الإصابة. ويمكن أن تستغرق أعراض الإنفلونزا ما يصل إلى 4 أيام للظهور بعد الإصابة، وعادة ما يكون الشخص معديا في اليوم السابق لظهور الأعراض. وقد يظل الأشخاص المصابون بالإنفلونزا معديين لمدة تصل إلى 7 أيام بعد الإصابة.

