سفينة قتال «نسائية بالكامل»

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تبدلت الفكرة القديمة التي تربط عمل البحر بالرجال فقط وباتت بعض السفن التجارية والحربية تضم نساء يعملن في شتى المواقع وبينها ربابنة بحر بسلطات كاملة، لكن فكرة انشاء قوة بحرية كاملة من النساء يقدن سفينة دورية حربية دون اي معونة رجالية كانت تبدو امرا مستبعدا حتى أعلنت الخدمة الصحافية لأسطول البحر الأسود الروسي امس ان تجربة تكوين أول طاقم نسائي لقارب الدورية في الأسطول «قد اكتملت، وتم الاعتراف بنجاحها».

وقال بيان لأسطول البحر الأسود ان نتائج التجربة تم إرسالها بالفعل إلى القيادة العليا للبحرية الروسية. مشيرا الى ان الطاقم النسائي خضعن لدورات تدريبية مكثفة على الأسلحة المشتركة، وتعلمن القيام بمهام متعددة. خلال دورات خاصة في مركز التدريب المشترك للبحرية في سانت بطرسبورغ.

