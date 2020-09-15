الاحتلال يصدر أمراً بهدم مسجد في القدس

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القدس المحتلة - الوكالات: قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلية، هدم مسجد في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية، بدعوى البناء غير المرخص.

وألصقت السلطات الاسرائيلية، امس امرا بالهدم على مسجد «القعقاع بن عمرو»، ولكنها منحت القائمين عليه فترة 21 يوما، للاعتراض على القرار. والمسجد المكون من طابقين اقيم في العام 2012 بمساحة 110 امتار مربعة، ويؤدي المئات الصلاة فيه، يوميا.

وكانت السلطات الاسرائيلية قد اصدرت امرا بهدم المسجد في العام 2015، لكنها لم تنفذ القرار. واستولى مستوطنون اسرائيليون في السنوات الماضية، على عشرات المنازل في بلدة سلوان.

وتقول منظمة «العاد» الاستيطانية الاسرائيلية المتطرفة، انها تريد تحويل بلدة سلوان الى منطقة يهودية تُطلق عليها اسم «مدينة داود». وصعّدت السلطات الاسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، من عمليات هدم المنازل الفلسطينية، وخاصة في بلدة سلوان.

يذكر ان سلطات الاحتلال صعدت من هدم منازل المقدسيين اذ هدمت خلال اغسطس الماضي 51 منشأة في مدينة القدس، من بينهما 27 عملية هدم نُفذت قسرياً من اصحابها بقرار من بلدية الاحتلال، وذلك وفق مركز معلومات وادي حلوة.

من جهة ثانية صادقت وزارة الاسكان الاسرائيلية على بناء نحو الف وحدة استيطانية جديدة في منطقة حي الزيتون في مستوطنة افرات جنوب بيت لحم.

وقال حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم ان هذه الخطوة تأتي في ضمن الخطة البطيئة طويلة الامد لضم الضفة الغربية، وزيادة التوسع الاستيطاني ليشمل مناطق فلسطينية واسعة خلال الأشهر القادمة.

وأضاف بريجية لوكالة «معا» الاخبارية ان الاحتلال يسعى لتطبيق القانون الاسرائيلي على المناطق الفلسطينية المصنفة «سي» من حيث اجراءات التراخيص للبناء، ومن المتوقع البدء فيه قريباً، وهو ما يعني زيادة البناء الاستيطاني وتقليل البناء الفلسطيني.وأوضح بريجية انه سيكون هناك التماس للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد هذا القرار من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدة مؤسسات فلسطينية.

