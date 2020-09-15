أبو الغيط: الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة

عربيات ودوليات

اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية انه «على ثقة من ان التطورات التي تشهدها المنطقة أخيراً... وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي... لن تؤثر على الاجماعٍ العربي بشأن حتمية انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية كاشتراط اساسي لكي يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط». وأوضح الأمين العام، في تصريحات صحافية، صباح امس في مقر الأمانة العامة، ان «المناقشات التي شهدها الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية في 9 الحالي حول القضية الفلسطينية وبغض النظر عن اللغط الذي حدث حول مصير مشروع قرار بعينه.. اكدت مجددا وجود عامل مشترك يجمع بين كافة الدول العربية.. ويتمثل في ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ 4 يونيو 67 وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة الي النور علي كامل هذه الأراضي بما فيها القدس الشرقية حتي يتحقق السلام».

وأضاف الأمين العام، قائلاً: «أختلف مع الكثير مما يحكى عن وجود ازمات في المنطقة تعلو في اهميتها علي القضية الفلسطينية.. هذه الأزمات نتاج العشرية الصعبة التي مزقت المنطقة للأسف وهناك معاناة كبيرة لا تزال قائمة في عدة دول.. لكن قضية فلسطين تبقي اصل كل اوجاع المنطقة وهي للأسف لا تزال دون حل حتي الآن.. وهو ما يعني بالنسبة لي ان الاقليم لن يعرف استقراراً ولا امناً حقيقياً بدون التوصل الى هذا الحل القائم على اساس الدولتين».

