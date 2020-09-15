أديب يقدِّم تشكيلة حكومته.. وعون يتريث

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى اديب، امس تشكيلة تضم 14 وزيرا، للرئيس ميشال عون، بقصر بعبدا في بيروت، وفق اعلام محلي. وأفادت وسائل اعلام لبنانية بـ«وصول الرئيس المكلّف مصطفى اديب الى بعبدا، لتقديم تشكيلته الحكومية المؤلفة من 14 وزيراً الى الرئيس ميشال عون». وأضافت ان «هذه المرّة هي الأولى التي تقدّم تشكيلة لم تطلع على اسمائها الأطراف السياسية، وأن ردّ عون عليها هو التريّث لأيّام قليلة»، دون تفاصيل اكثر.بينما رجحت مصادر «ولادة الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع».

بدوره قال اديب، في تصريح للاعلاميين عقب مشاوراته مع عون «التقيت الرئيس عون لمزيد من التشاور، وان شاء الله كل خير». وبرزت معلومات عن عقدة حول اصرار «حركة امل» زعامة رئيس مجلس النواب نبيه برّي على تسلّم وزارة المالية، بعد ظهور مؤشرات بجاهزية التشكيلة الحكومية الجديدة. لكن «أمل» و«التيار الوطني الحر» اعلنا لاحقا عدم رغبتهم المشاركة في الحكومة المقبلة. وكان كل من «الحزب التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية»، و«تيار المستقبل» قد اعلنوا سابقاً عن عدم رغبتهم في المشاركة في الحكومة. من جهته دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السياسيين اللبنانيين الى الوفاء بوعودهم بتشكيل الحكومة الجديدة هذا الأسبوع، حسبما ذكر مصدر في الاليزيه. ويقود ماكرون جهودا دولية لمساعدة لبنان على حل ازماته الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت. قال مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يضغط على السياسيين اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع، والعمل على انتشال البلاد من اسوأ ازمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. ووضعت فرنسا خارطة طريق مفصلة لاجراءات يجب اتخاذها للقضاء على الفساد المستشري في الدولة، والتصدي لمشكلات اخرى شلت القطاع المصرفي وتسببت في انهيار قيمة العملة المحلية الليرة.كما اشارت مصادر سياسية الى ان بري شدد موقفه من الحكومة الجديدة بعد فرض العقوبات الأمريكية قبل اسبوع على حلفاء من حزب الله، الذي تصنفه واشنطن جماعة ارهابية، وتعتبر باريس ان له دورا سياسيا مشروعا. ويقود ماكرون جهودا دولية لمساعدة لبنان على حل ازماته الاقتصادية الخانقة والتي تفاقمت بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم قبل.

