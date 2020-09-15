مقتل 4 جنود وإرهابي في مداهمة شمال لبنان

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: اعلن مصدر عسكري لبناني امس ان 4 جنود لبنانيين قتلوا ليل الأحد الاثنين عندما داهموا منزلا في شمال لبنان للقبض على «ارهابي» مطلوب فيما يتعلق بواقعة قتل بالرصاص الشهر الماضي. وأضاف المصدر ان الارهابي قُتل في الساعات التي اعقبت مداهمة المنزل اثناء محاولته الهرب. وعرف المصدر الارهابي المطلوب بأنه خالد التلاوي، ووصفه بأنه عضو سابق في تنظيم «داعش» وقائد خلية مسؤولة عن مقتل 3 اشخاص في قرية كفتون بشمال لبنان الشهر الماضي. وقال الجيش في بيان ان دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية. وكان الجيش قد قال ان 3 عسكريين لبنانيين قُتلوا وأصيب عسكري آخر بجروح خطيرة، غير ان المصدر اشار الى ان الجندي الرابع توفي في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

