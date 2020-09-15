«كورونا» يتفشى في «رومية» ومخاوف من «كارثة»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: تصاعدت المخاوف من كارثة صحية في لبنان بعد كشف قوى الأمن الداخلي عن اصابة 13 نزيلا و9 من عناصر الأمن في سجن رومية المكتظ بفيروس «كورونا» موضحة في بيان انه تم نقل السجناء الى داخل مبنى كان قد جهّز للحجر في السجن المركزي، وقد خصص بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية. ولطالما كانت الرعاية الصحية في سجن رومية محل انتقاد وذلك بسبب الاكتظاظ الكبير داخل مبانيه حيث يقترب عدد نزلائه من خمسة آلاف، في حين انه يتسع لـ1500 سجين او موقوف. وأشار بيان قوة الامن الى تجهيز اقسام في عدة مستشفيات حكومية لمعالجة من هم بحاجة لعلاج، ومتابعتهم، لكن صورا حديثة سربت من داخل السجن كشفت عن حجم الاختلاط والاكتظاظ، وانعدام اي شكل من اشكال الوقاية، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية. وأفادت مصادر من داخل السجن، ان ادارة سجن رومية سحبت كل عناصر قوى الأمن من مبنى المحكومين خشية تفشي الاصابات وانتقالها من النزلاء الى العناصر الأمنية او العكس.

وتواصل فرق صحية وصلت الى السجن منذ يومين اجراء المزيد من الفحوص للنزلاء لتحديد حجم تفشي الوباء، كما تم توقيف كل عمليات سوق السجناء او نقلهم الى قصور العدل لمتابعة محاكماتهم.

