العراق: المفوضية تحدد 5 شروط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

عربيات ودوليات

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 5 شروط لإجراء الانتخابات المقبلة مبكرا، وأعربت عن امتنانها لبيان المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني الذي دعا إلى انتخابات «منصفة» في موعدها.

واشترطت المفوضية في بيان أمس «أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات»، إضافة إلى «أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات».

علاوة على ذلك اشترطت المفوضية، «أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد»، بينما نص الشرط الرابع على «مجلس الوزراء المصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين».

ودعت المفوضية في شرطها الخامس «الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع، بالإضافة الى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لا يتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودور المفوضية المهم في إنجاز الانتخابات».

وقالت المفوضية في بيانها «استقبلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باهتمام وامتنان كبيرين البيان التاريخي والمهم للمرجعية الرشيدة والمتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله أثناء اجتماع سماحته مع السيدة جينين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق «.

وتابع، أن «التصريحات القيمة لسماحته حفظه الله فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العام القادم هي دليل واضح على أن المرجعية الرشيدة تولي اهتماما بالغا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشجع المواطنين على المشاركة فيها».

وكان المرجع الأعلى حذر ساسة العراق من ان تأخير الانتخابات النيابية المبكرة او اجراءها دون تحقق شروط العدالة والنزاهة والشفافية سيؤدي الى «ندم الجميع» في البلاد وقال في بيان عقب لقائه المبعوثة الأممية للعراق جينين هينيس بلاسخارت إن على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فتح «ملفات الفساد الكبرى» وضبط فوضى السلاح المنفلت في البلاد.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات المبكرة في 6 يونيو من العام المقبل، حيث تأتي هذه الانتخابات بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، الذي جاء بدلا من المستقيل عادل عبدالمهدي بسبب احتجاجات شعبية عمت العراق العام المنصرم.

تعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، هيئة حكومية محايدة، يسند لها مسؤولية تنظيم وإشراف جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات في العراق.

