مصر رداً على دعوات التقارب التركية: نرصد الا?فعال لا الأقوال

عربيات ودوليات

علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري على تصريحات ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة فيما يخص الملف الليبي.

وقال شكري في تصريحات تلفزيونية نقلتها فضائية «سي بي سي» المصرية خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده، امع نظيره الأرميني زوهراب مناتساكانيان «نحن نرصد الا?فعال، ا?ذا لم يكن هذا الحديث متفق مع السياسات لا يصبح له وقع ا?و ا?همية».

ووجه وزير الخارجية المصري في هذا الصدد انتقادات جديدة إلى تركيا، محملا إياها المسؤولية عن انتهاج «سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة».

وأضاف شكري أن «السياسات التي نراها بالتواجد على الا?راضي السورية والعراقية والليبية، بالا?ضافة ا?لى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبا? بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة».

وتابع شكري، «جميع ما يحدث لا يقود ا?لى حوار ا?و تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالا?مر ليس بما يصرح به، وا?نما با?فعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة».

وكان أقطاي رد على سؤال بشأن ما إذا كان هناك تفاهم بين أنقرة والقاهرة بخصوص الملف الليبي وأضاف «لابد أن يكون هناك تواصل بالفعل بغض النظر عن أي خلافات سياسية بين أردوغان والسيسي، فالحكومتان والشعبان يجب أن يتقاربا». وأوضح أقطاي «علينا أن نقيم السلام بليبيا للحفاظ على وحدتها واستقرارها، وهذه الرؤية لا مجال للاعتراض عليها، ويجب أن يتم التوافق على ذلك» مشيرا إلى أنه «لو اتفقنا مع المصريين على هذا الأمر، فستكون كل مصالح المصريين مصونة، بينما يجب على المحتلين الذين يريدون احتلال ليبيا أن ينسحبوا منها». كما أكد مستشار الرئيس التركي أنه «من المستحيل أن يقوم الجيش المصري بشن حرب ضد تركيا، فهذا أمر غير عقلاني بالمرة، ولا يوجد له أي سبب أو مبرر»، مضيفا أن «الجيش المصري جيش عظيم، ونحن نحترمه كثيرا، لأنه جيش أشقائنا».

