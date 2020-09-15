«فايزر»: لقاح «كورونا» قبل نهاية العام

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» للأدوية ألبرت بورلا، أنه من المحتمل أن توفر الولايات المتحدة لقاحاً للأميركيين ضد وباء «كورونا» قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة لهذا السيناريو. وأضاف بورلا، في تصريحات لبرنامج «واجه الأمة»، الذي تذيعه شبكة «سي بي إس» الأميركية أنه «مرتاح تماماً» تجاه سلامة اللقاح الذي تطوره «فايزر» بالشراكة مع «بيونتيك إس إي» الألمانية لافتاً إلى أن اللقاح قد يكون متاحاً للأميركيين قبل 2021. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أنه يتم النظر إلى شركة «فايزر» ومقرها نيويورك، وشركة «بيونتيك» الألمانية على أنهما في مقدمة صفوف السباق الهادف لتطوير لقاح «كورونا»، إلى جانب شركتي «مودرنا إنك» الأميركية و«أسترازينكا» الإنكليزية- السويدية. وقال بورلا إن «فايزر» وشريكتها لديهما فرصة أكثر من 60% للتعرف على فعالية اللقاح الخاضع للتجربة قبل نهاية أكتوبر.

