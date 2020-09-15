إيران: 1044 جهاز «تخصيب يورانيوم» تعمل في «فوردو»

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طهران- فيينا- الوكالات: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن هناك 1044 جهاز طرد مركزي يعمل حاليا على تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، وذلك في إطار خفض بلاده لالتزاماتها ازاء الاتفاق النووي. وكانت إيران أعلنت مطلع نوفمبر الماضي أنها ستستأنف نشاطات تخصيب اليورانيوم في المنشأة الواقعة تحت الأرض في فوردو جنوب طهران في خطوة جديدة وفي إطار ردها على انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والدول الكبرى عام 2015.

وقال صالحي إن «إيران أنجزت كامل الخطوة الرابعة لخفض التزاماتها إزاء الاتفاق النووي وبناء على ذلك سيتم التخصيب عبر 1044 جهازا للطرد المركزي في موقع فوردو النووي» بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء مجلس الشورى «إيكانا» وأضاف «نحن كنا قد تعهدنا وفقا للاتفاق النووي، بعدم استخدام هذا العدد في مجال التخصيب لكن وفقا لبرامج خفض التعهدات إزاء الاتفاق، سيتم التخصيب بناء على حاجة البلاد».

وكان المسؤول نفسه قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن طهران شرعت في تنفيذ مشروع بناء أجهزة طرد مركزي «متطورة» وذلك «في قلب الجبال» قرب منشأة نظنز حيث وقع مؤخرا انفجار في مبنى كان مصمما لتصنيع أجهزة كهذه.

وبداية سبتمبر ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حاليا 10 مرّات الحد المنصوص عليه باتفاق 2015.

وأكدت الوكالة امس أنها مازالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران. وقال أمين عام الوكالة، رفائيل غروسي، في بداية اجتماع مجلس المحافظي في فيينا «الوكالة مازالت تحقق في المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران». كما أكد أن عمل الوكالة للتحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، متواصل. وقال «مازلنا نحلل العينات التي أخذها مفتشونا من أحد الموقعين اللذين اتفقنا مع إيران قبل أسابيع على زيارتهما وأضاف أن «الوصول للموقع الثاني المحدد سيحدث في وقت لاحق من هذا الشهر».

من جانب اخر، بدأت محكمة العدل الدولية امس جلساتها حول مسألة اختصاصها للنظر في الشكوى التي تقدمت بها إيران ضد إعادة فرض العقوبات الأميركية. وتستغرق الجلسات أسبوعا، على ان يعلن القضاة قرارهم حول هذه المسألة في موعد لاحق.

وتتهم طهران الولايات المتحدة «بخنق» اقتصادها وبدأت معركة قضائية أمام محكمة العدل الدولية في يوليو 2018 بعدما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات أحادية قاسية على طهران كانت معلقة بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.

