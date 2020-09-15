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عاصفة رملية هائلة تباغت أنقرة


أنقرة- الوكالات: ضربت عاصفة رملية هائلة العاصمة التركية أنقرة، ما أدى إلى عرقلة الحياة في المدينة التي انعدمت فيها الرؤية. وتشكلت سحب غبار عملاقة نتيجة العاصفة التي بدأت بالتشكل في قضاء بولاتلي التابع لأنقرة.
وقال والي أنقرة واصب شاهين على إن العاصفة ادت الى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة.
وقال رئيس بلدية بولاتلي مورسل يلدز قايا «غطت سحب الغبار كامل القضاء». وأوضح أن «فرق الإطفاء أخمدت الحرائق الصغيرة الناجمة عن البرق في بعض الأماكن». وحذّرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، من أمطار غزيرة وعاصفة غبار قد تصرب ولاية قرق قلعة المجاورة ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة حيال الحوادث المحتملة جراء الأحوال الجوية السيئة.


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