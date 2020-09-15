«بالبنط العريض» تجاوزت الـ 100 مليون مشاهدة

إضاءات

حققت أغنية «بالبنط العريض» للنجم الاماراتي حسين الجسمي أكثر من 100 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط على طرحها عبر موقع يوتيوب. وأغنية «بالبنط العريض» من ألحان حسين الجسمي، وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما. وأصبحت «تريند» لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة. ونالت الأغنية الجديدة، التي تحمل اللون الغنائي المصري، اعجاب الكثيرين من جمهور الجسمي، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات ومواقع عديدة لمشاهدين مندمجين مع أنغامها، ويرقصون على وقع ألحانها ويضيف الجسمي أغنية «بالبُنط العريض» الى قائمة أعماله الناجحة وواسعة الانتشار من الأغاني ذات اللون المصري.

