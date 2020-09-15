حفل نانسي عجرم على الـ«تيك توك»

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أعلنت النجمة نانسي عجرم عن الموعد الجديد لحفلها الأونلاين عبر تطبيق «تيك توك» والذي كان قد تم تأجيل عرضه بسبب الأوضاع التي حلت في لبنان.

وستطل نانسي عجرم على جمهورها مساء 18 سبتمبر الحالي من موقع خاص بالعاصمة اللبنانية بيروت، دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدة الحفل من خلال بث حصري على تطبيق «تيك توك»، وستقدم الفنانة فيه عددا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

وكانت نانسي عجرم قد انضمت أخيراً الى «تيك تيوك» بعد اصرار كبير من ابنتيها، ونشرت بعدها الفيديو الأول لها على التطبيق معهما وسرعان ما تحول الى واحدا من أكثر الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الالكتروني حاصدا ملايين المشاهدات في وقت قصير جدا.

