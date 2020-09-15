غانم السليطي: أشكر أهل الكويت والفنانين على دعائهم وسؤالهم عني

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أكد الفنان القدير غانم السليطي في اتصال اجرته معه «النهار» انه الان في مرحلة العلاج الطبيعي وخلال اخر شهر سبتمبر سيدخل الى المرحلة الثانية وهي التخسيس وذلك لمدة شهر وبعدها سيعود الى دولة قطر الذي اشتاق اليها والى اهلها حسب وصفه بعد انتهاء مراحل العلاج المقررة التي تسير مسارا ايجابيا وانه يسعى جاهدا لان ينتهي من تلك المراحل والعودة الى الوطن.

جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي اقامه سفير قطر في تايلند احمد بن علي التميمي اثر تواجد السليطي في بانكوك لتلقي العلاج اثر العملية الجراحية التي اجراها والتي تكللت بالنجاح وهو الان في مرحلة العلاج الطبيعي وشارك في حفل العشاء عدد من اعضاء السفارة والاصدقاء حيث قدم الشكر للجميع الذين تابعوا حالته الصحية منذ وصوله حتى الان سواء من اهل قطر أو الكويت والخليج العربي وثمن لهم متابعة حالته خاصة من سمو امير قطر تميم بن حمد الذي تلقى اتصالاً هاتفياً منه لمتابعة حالته وقد اكد ان هذا الاتصال فيه تقدير لدوره في الحركة الفنية والثقافية.

كما تطرق الى السفير احمد بن علي التميمي الذي قال عنه: اسكننا قلبه قبل بيته وله التقدير على تمثيله لقطر اروع تمثيل وهو مغموس بتواضع صادق انه شرف وفخر لنا باهتمامه باهله اهل قطر وانا نيابة عن كل القطريين في تايلند اقول له بيض الله وجهك فلقد غمرنا بدفء الرعاية الصادقة وهذا ليس بغريب على المسؤولين القريبين في حب ورعاية اهلهم.

واضاف ايضا: اشكر اهلنا في الكويت على دعائهم لي ومتابعتهم لحالتي الصحية وهذا الامر ليس غريبا عليهم وكذلك اهل قطر والله يحفظ قطر والكويت ودائما اقول «قطر وكويت.. أهل في بيت» والله يحفظنا جميعا وكذلك اقدم التحية لزملائي الفنانين في الكويت الذين اتصلوا وتواصلي معي والسؤال الدائم عن وضعي الصحي والامر مماثل لاخواني الفنانين القطريين جميعا واشكر صحيفة «النهار» على متابعتها لحالتي الصحية واتمنى لهم مزيداً من التميز في سماء الاعلام الخليجي.

