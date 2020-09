كريس هيمسوورث يستعد لفيلم جديد مع مارفل

إضاءات

كشفت بعض التقارير الأجنبية، نقلا عن الممثل العالمي كريس هيمسوورث، أن فيلمه الجديد من سلسلة أفلام الاثارة والخيال العلمي الشهيرة Thor، والذي يأتي بعنوان Thor:Love and Thunder، لن يكون الأخير من نوعه للنجم العالمي في عالم مارفل للأبطال الخارقين.

فبعد أن ظهر النجم العالمي لأول مرة في عام 2011 ومن ثم استمتع بجزأين بعد ذلك، بعنوان God of Thunder، يسعى هيمسوورث للاستمرار في تجسيد شخصيته الشهيرة في عالم مارفل، حتى بعد عرضه الجزء الرابع من سلسلة أفلامه والمقرر له في 11 فبراير من عام 2022، بدلا من 18 فبراير من نفس العام.

العمل يعد الثاني من سلسلة Thor، الذي يقوم وايتيتي باخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذي طرح عام 2017، صرح وايتيتي بأن الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث ان الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالاضافة الى الحبكة التي تزيد من اثارته.

وأضاف وايتيتي أن الفيلم سيبدو وكأننا سألنا طفلاً عنده 10 سنوات، ماذا تريد فـأجاب أنه يريد كل شيء، ولذلك فان الفيلم سيحتوي على كل شيء يريده المشاهد. ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في أواخر الشهر المقبل، وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذي عرض على شبكة نيتفلكس، الى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتي، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع variety.