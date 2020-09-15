مايلي سايرس لم تعد نباتية

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كشفت المغنية الأميركية، مايلي سايرس، أنها لم تعد تتبع نظاما غذائيا نباتيا صارما، بعدما اكتشفت أنه يؤثر سلبا على صحتها.

وناقشت سايرس أسباب عدم كونها نباتية خلال احدى المقابلات وقالت المغنية البالغة من العمر 27 عاما: «كنت نباتية لفترة طويلة جدا، وكان علي ادخال الأسماك والأوميغا في حياتي، لأن عقلي لم يكن يعمل بشكل صحيح».

وأشارت الى أنها اتبعت أكثر نظام غذائي نباتي يتسم بالصرامة والقسوة من عام 2013 الى 2019، لكنها تعرضت خلال تلك الفترة لعوامل صحية جعلتها تتخلى عن التزامها بأن تكون نباتية، وهي معاناتها من آلام شديدة في الفخذ، وأنها تمارس مجهودا على معدة فارغة، كما أنها لاحظت أن لديها سوء تغذية.

واستعادت سايرس ذكرياتها مع أول وجبة بروتين تناولتها بعد اقلاعها عن أن تكون «نباتية»، وكانت عبارة عن سمك مشوي أعده لها زوجها السابق، الممثل ليام همسوورث، الذي انفصلت عنه في أغسطس 2019.

وقالت: «بكيت لفترة طويلة عندما تناولت السمك، لقد آلمني أن أتناول السمك».

وأكدت سايرس أنها أصبحت «أكثر حدة» على حسب تعبيرها، وحالتها الصحية في تحسن وقوة، بعد تناولها للحوم والغلوتين، وذلك مقارنة بالفترة التي كانت تتناول نظاما غذائيا نباتيا بالكامل.

وتابعت، أنها تعوض اقلاعها عن أنها «نباتية» برعاية العديد من الحيوانات الأليفة، منوهة الى أن لديها 22 حيوانا في مزرعتها في ناشفيل، و22 حيوانا آخر في منزلها بكلاباساس.

وعن طلاقهما من ليام همسوورث أخبرت روغان أنه كان من الصعب أن تمر بطلاق علني للغاية.

وقالت: «ما كان مزعجا حقا لم يكن حقيقة أنني أدركت أنا وشخص أحببته أننا لا نحب بعضنا البعض بالطريقة التي اعتدنا عليها بعد الآن، هذا جيد، يمكنني قبول ذلك».

ولكن «لا يمكنني قبول الاساءة، وكل القصص التي روجت عن الأمر. انه لأمر مدهش أن يعتقد الجمهور أنه لا توجد فجوة زمنية لم يروا أن ذلك قد يكون هو ما أدى الى الانفصال».

وتضيف سايرس: «كان ذلك الشيء الذي كنت بحاجة اليه فقط، كنت أخشى التخلي عن مساحة الأمان». وتستدرك: «ولكن في الواقع، معرفة أنني كنت أستسلم لادمان جعلني أشعر بأنني أسوأ بكثير».

