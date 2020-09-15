مروى تعود إلى الساحة الغنائية

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طرحت الفنانة اللبنانية مروى أغنية جديدة بعنوان «باي باي» عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وقالت مروى، في بيان، ان الأغنية تنتمي لنوعية الأغاني ذات الايقاع السريع، وتأمل أن تجد صدى طيبا عند الجمهور، خاصة أنها ملائمة لفئة الشباب، بحسب قولها، مضيفة أنها تستعد لطرح أغنية فلكلورية، مطلع الشهر المقبل.

وأشارت الفنانة اللبنانية الى أنها استغلت فترة الحظر المجتمعي التي بدأت مع انتشار فيروس كورونا لدراسة عدة مشاريع فنية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الغناء أو التمثيل، حيث انها تستعد لتصوير مسلسل «ست كوم» وأيضا مسرحية استعراضية، وسوف تكشف عن تفاصيلهما قريبا.

