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الكشف عن مقدمي حفل توزيع جوائز «الإيمي» 2020

نهى أحمد حنيفة
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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

أعلنت قناة ABC عن القائمة الأولى لمقدمي جوائز Emmy لعام 2020، والتي تبث مباشرة فجر الأحد 20 سبتمبر الحالي. وسيكون مقدم الحفل الرئيس الاعلامي الساخر جيمي كميل، ويشارك في تقديمه كل من أنتوني أندرسون، أميركا فيريرا، عيسى راي، غابرييل يونيون، لينا وايث.
وكشف القائمون على ترشيحات جوائز الإيمي لعام 2020 عن القائمة الكاملة للترشيحات المقرر لها المنافسة في الدورة القادمة الـ72. وجاءت سيطرة نتفليكس برصيد 160 ترشيحاً للتربع على عرش أكثر الشبكات حصولاً على ترشيحات، ومن ثم تليها الشبكة الأميركية الشهيرة HBO التي نجحت في اقتناص 107 ترشيحات. وتمتلك في المقابل، شبكة HBO أكثر ترشيحات لمسلسل واحد وهو العمل الدرامي الشهير «Watchmen» الذي حقق 26 ترشيحاً.


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