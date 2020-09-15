الأناقة الإيطالية بالأزرق والأسود سيطرت على مجموعة جورجيو آرماني

مرأة

بوحي من الأرض أو الكرة الأرضية قدّم جورجيو أرماني Giorgio Armani مجموعته من أسبوع الموضة في ميلانو لربيع وصيف 2020، مطلقاً عليها اسم Earth.

سيطر اختيار اللونين الأزرق والأسود اللذين سيطرا على مجموعته الجديدة بتدرّجات الكحلي والنيلي وأزرق الباستيل، مع بعض القطع باللون الزهري الباستيلي.

كما اعتمدت الدار موضة الأومبري باستخدام درجات الأزرق وزهري الباستيل بأسلوب ملفت وأنيق.

من فساتين السهرة إلى القمصان والتنانير وصولاً إلى السراويل الواسعة والسترات الطويلة والبدلات الكلاسيكية وحتى الأكسسوارات لاسيما الأحذية الملونة والمطبعة التي يبدو أنها ستكون الأكثر رواجاً لصيف 2020، رأينا قصات عصرية وأكسسوارات مستحدثة أدخلتها الدار إلى التصاميم.

مجموعة حيوية وعملية بأقمشة الساتان والحرير والشيفون، شملت القصّات الكلاسيكية على التنانير والسترات الطويلة والبدلات الرسمية، والتطريزات البراقة والمطبوعات الفنية على فساتين السهرة.

