NK&IRAS لموسم خريف/ شتاء 2020

مرأة

تمهيداً لموسم خريف/شتاء 2020، تواصل INK&IRAS طرح لوازم أساسية في خزانة كل امرأة لا تفقد رونقها مع مرور الزمن. كما عوّدتنا العلامة، تضمّ المجموعة تصاميم أنيقة ومريحة تبعث على الإلهام مصمّمة من أجود المواد.

من وحي الصيحات الرائجة، تشمل المجموعة السراويل الفضفاضة والبدلات الموحّدة (جمبسوت) بقصّات جديدة، فيما تُنسَّق السترات والمعاطف والفساتين المزيّنة بنقشة الوشاح من وحي حقبة السبعينيات مع القطع المحبوكة من الصوف. يتجلّى ذوق العلامة الرفيع في أقمشة الجلد الناعمة، والتويد الكلاسيكي، والنسيج المزيّن بنقشة السنّ المتعرّج والكشمير.

من أبرز القطع نذكر السترات المصمّمة من الجلد والقطع المصمّمة من جلد السويد بتدرّجات البني الغنية، والقطع الرسمية المزيّنة بنقشة المربّعات، وتصاميم الصوف الفاخرة إلى جانب نقشات الحرير الملوّنة، وكلها بقَصَات جديدة. يظهر طابع البورجوازية الحديثة في البلوزات المزدانة بربطة عند الياقة والتنانير المكسّرة متوسطة الطول والبدلات.

تطغى على هذه المجموعة الراقية والبعيدة عن التنميق باليت ألوان خريفية تقليدية، تتراوح بين تدرّجات البني الترابية والنحاسي والرمادي، مع تفاصيل زاهية بألوان الأحمر والأزرق والأخضر. لا تتضارب الألوان بل تُكمّل بعضها بسلاسة وتناغمٍ مع الموسم.

طبعاً لا تكتمل المجموعة من دون تشكيلة من الأحذية الأكسسوارات العملية والأنيقة في آن، من الجزمة التي يصل طولها إلى الركبة المزيّنة بنقشة جلد الأفعى، والصنادل ذات الأشرطة الرفيعة، إلى الجزمات العسكرية الضخمة، وكلها ملائمة لإطلالة العمل أو السهر. تُضفي المجوهرات باللون الذهبي اللمسة النهائية الأجمل إلى أي إطلالة.

