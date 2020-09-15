قرع الجرس لتداول سهم «البورصة» في السوق الأول

مال وأعمال

تصدر سهم شركة بورصة الكويت، في اول يوم لتداوله في السوق الأول البورصة محققا تداولات اقتربت من 9.4 ملايين دينار شكلت نحو 16.8% من اجمالي سيولة البورصة، وذلك بعد ان تم تنفيذ 2127 صفقة بعدد اجمالي بلغ 8.7 ملايين سهم ليُغلق السهم عند سعر 1.055 دينار مرتفعاً عن آخر سعر تداول له في «OTC» بنسبة 22 في المئة، فيما انخفض عن سعر تداوله في بداية جلسة الأمس البالغ 1.101 دينار بنحو 4 في المئة.

وشهدت البورصة امس قرع الجرس ايذانا ببدء التداول لأسهم شركة بورصة الكويت في السوق، وذلك في حفل اُقيم في مبنى البورصة بحضور عدد من المسؤولين يتقدمهم رئيس مجلس ادارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي وممثل التحالف الفائز بحصة 44% في شركة بورصة الكويت، عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية بدر ناصر الخرافي وعضوا مجلس ادارة شركة البورصة رائد جواد بو خمسين وطلال البحر والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي.

واستحوذ السهم على السيولة الأكبر في السيولة، بقيمة تداولات بلغت 9.369 ملايين دينار، شكلت 16.7 في المئة من اجمالي سيولة البورصة البالغة 56.039 مليون دينار، كما كان سهم «البورصة» الأكثر في عدد الصفقات بـ2127 صفقة، وبكمية تداولات بلغت 8.712 ملايين سهم.

وسجل سهم شركة بورصة الكويت ارتفاعا كبيرا في انطلاقة تداولاته في السوق الأول بالبورصة، قبل ان يقلص مكاسبه مع زيادة عمليات البيع.

ويأتي ادراج سهم بورصة الكويت في السوق الأول، تأكيدا لدورها المحوري في نمو وتطوير سوق المال الكويتي، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الى 174 شركة، فيما يرتفع عدد الشركات المدرجة في «السوق الأول» الى 20 شركة.

بلغ رأس مال الشركة المدفوع ما يقارب 20.1 مليون دينار، موزعة على ما يقارب 201 مليون سهم. وفي عملية انتهت في اوائل ديسمبر الماضي، تم طرح 50 في المئة من اسهم الشركة للاكتتاب العام، اي ما يمثل حوالي 100 مليون سهم، وزعت لجميع المواطنين الكويتيين المسجلين المقيدة اسماؤهم في نظام المعلومات المدنية. وقد بلغت نسبة تغطية هذا الاكتتاب حوالي 850%.

كما بلغ صافي ارباح شركة بورصة الكويت 5.63 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2020، في حين بلغ اجمالي اصول الشركة حوالي 41.7 مليون دينار. وفي الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، بلغ اجمالي النفقات التشغيلية 3.12 ملايين دينار، بينما بلغ اجمالي العائدات التشغيلية 6.77 ملايين دينار.

وسجل سهم الشركة في بداية جلسة الامس في اول صفقة سعرا بلغ 1.101 دينار مرتفعا بنحو 27.5 في المئة عن آخر سعر تداول للسهم في سوق الـ»otc» البالغ 863 فلسا.

وخلال اول نصف ساعة من التداولات سجل السهم ارتفاعا وصل الى 10 في المئة عن سعر بداية التداولات و40.2 في المئة عن آخر سعر تداول عنده السهم في «otc» ليسجل 1.210 دينار للسهم قبل ان يتراجع الى 1.012 دينار في نهاية الثلاثين دقيقة الأولى للتداولات، بارتفاع 17.2 في المئة عن سعر ه في اخر تداول له عبر «otc».

وبلغت قيمة تداولات السهم 3.99 ملايين دينار في نصف ساعة من خلال تداول 3.64 ملايين سهم عبر 726 صفقة، فيما كان اقل سعر تداول للسهم 996 فلسا.