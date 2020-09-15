310 ملايين دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

واصلت البورصة ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي ذلك تزامناً مع ادارج سهم شركة البورصة ضمن قطاع الخدمات المالية بالسوق الأول، لتشهد الجلسة اعلى مستوى سيولة لها خلال الفترة الماضية، مع تداولات كثيفة على الأسهم القيادية وأسهم السوق الرئيسي وتركزت التداولات على الاسهم القيادية وخاصة المصارف التي شهدت نشاطا كبيرا وذلك بالتزامن مع عمليات جني ارباح على الاسهم التي شهدت ارتفاعات أخيراً.

وقد صعدت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 310 مليون دينار وبنحو 1 في المئة من 30.817 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد الى 31.127 مليار دينار متجاوزة حاجز الـ31 مليار دينار، وانخفضت احجام التداول بنسبة بلغت 16.6 في المئة، ليتم تداول 399 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 122 شركة عبر 16 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 65.4 مليون دينار، لترتفع السيولة خلال هذه الجلسة بنحو 54 في المئة مقارنة مع جلسة الأحد التي بلغت فيها 42.4 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39 في المئة وبنحو 22.7 نقطة ليستقر عند مستوى 5877.26 نقطة، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.32 في المئة وبـ 17 نقطة ليستقر عند مستوى 5362.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 5.35 نقاط وبنسبة 0.12 في المئة ليبلغ مستوى 4345.85 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنحو 9.5 نقطة وبنسبة 0.22 في المئة ليبلغ 4395.03 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 299 مليون دينار من 22.69 مليار دينار الى 22.989 مليار دينار، وذلك بعد ان تم تداول 137.25 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 19 شركة عبر 7.95 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 47.3 مليون دينار.

كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.12 في المئة وبقيمة 10 مليون دينار لترتفع من 8.127 الى 8.137 مليارات دينار، حيث تم تداول 261.3 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 102 شركة عبر 8.1 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 18 مليون دينار.

سجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة المنافع الذي سجل نمواً قدره 2.77%، بينما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات اخرى يتصدرها التكنولوجيا بانخفاض نسبته 2.01%.

وجاء سهم «التجارية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 12.37 في المئة، تلاه سهم «مدار» بنسبة 10.7 في المئة، فيما تصدر سهم «استثمارات» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو اكبر وبنسبة 12.2%، تلاه سهم «أعيان» بنسبة 10.13 في المئة.

وتصدر سهم «البورصة» نشاط السيولة بالبورصة بقيمة 9.36 ملايين دينار، تلاه سهم «بنك وربة» بقيمة 8.6 ملايين دينار، في المقابل، تصدر سهم «أعيان للاجارة» نشاط الكميات بتداول 48.33 مليون سهم جاءت بتنفيذ 911 صفقة حققت سيولة بقيمة 4.54 ملايين دينار، ليتراجع السهم عند الاغلاق بنسبة 10.13% عند مستوى 89.6 فلساً، تلاه سهم «بنك وربة» بتداول 36.1 مليون سهم، تلاه سهم «بنك الخليج» بنحو 24.53 مليون سهم.

