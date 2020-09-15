الكندري عضواً في مجلس «البورصة»

مال وأعمال

أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية انه ورد الينا كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفيد بان لجنة استثمار اموال المؤسسة قد وافقت على ترشيح بدر عبدالله الكندري كعضو في مجلس ادارة شركة بورصة الكويت للاوراق المالية بدلاً من احمد حمد الثنيان، وعليه ستقوم الشركة باستكمال اجراءات الموافقة على طلب العضو المرشح، وذلك لتسجيله لدى هيئة اسواق المال في منصب عضو مجلس الادارة، وسوف تقوم الشركة بالاعلان لاحقاً عند اتمام اجراءات التسجيل.

كما اعلنت شركة البورصة انه بعد الحصول على موافقة هيئة اسواق المال، تم تعيين محمد نعيم بوظيفة رئيس قطاع الشؤون المالية (المدير المالي) في الشركة وذلك بدلاً من محمد طاحون (المدير المالي)

