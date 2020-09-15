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مال وأعمال

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«الأنظمة» تبيع أجهزة لـ«الكويتية» بـ 380 ألف دينار


أعلنت الأنظمة الآلية عن قيام الشركة بيع اجهزة حاسب آلي ومُلحقاتها وأجهزة شبكات لشركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ قدره 379.75 الف دينار. وقالت «الأنظمة» في بيان للبورصة ان الأجهزة المُباعة كانت الشركة قد وفرتها لـ«الخطوط الكويتية»؛ لتقديم خدمات البنية التحتية لدائرة تكنولوجيا المعلومات خلال التعاقد السابق الذي انتهى في 31 مارس 2020. وأوضحت «الأنظمة» في البيان ان مبلغ البيع سوف ينعكس اثره بالزيادة على الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي. كانت الشركة اعلنت في مطلع سبتمبر الحالي، عن اتمام اجراءات التعاقد مع «الخطوط الكويتية»؛ لتقديم خدمات البنية التحتية للأخيرة، وذلك بمبلغ 3.77 ملايين دينار.


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