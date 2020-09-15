الخرافي: لدينا استراتيجية شاملة ونسعى لإدراج شركات حكومية

مال وأعمال

قال ممثل التحالف الفائز بحصة 44 في المئة في شركة بورصة الكويت وعضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية بدر ناصر الخرافي، ان ادارج اسهم الشركة يعد مثال ناجح للقطاع الخاص ونموذج يحتذى به، حيث يعد السعر الذي يتداول عليه السهم مثالً ناجحاً للخصصة، مشيراً الى ان سعر سهم الشركة كان 237 فلس عند فوز التحالف بالمزاد، والأن السعر بلغ مستويات دينارية وهو ما يثبت انه استثمار جيد، متوقعاً ارتفاعات قادمة في سعر السهم خلال الفترة المقبلة. وأضاف الخرافي خلال لقاؤه مع قناة « CNBC عربية» ان شركة البورصة تقوم بتطبيق افضل المعايير الدولية ونجحت في تحسين الأداء وتم طرح منتجات جديدة لأول مرة في السوق الكويتي مثل «ريت» كما سيتم طرح منتجات اخرى خلال الفترة المقبلة مثل «الأوبشن» و»ماركت ميكر». وبين الخرافي ان البورصة خلال الفترة القادمة ستكون ضمن احد اهم المؤشرات العالمية، وهو امر كان من اولوياتنا من اول يوم تم استلام فيه ادارة الشركة، حيث حرصنا على تطبيق المعايير العالمية للادراج في مؤشر الـ «MSCI»، ورغم تأخره بسبب جائحة «كورونا» الا اننا ملتزمين بالموعد المحدد في شهر نوفمبر القادم. وأكد الخرافي على حرص الشركة على ادراج الشركات الحكومة، ولاسيما «النفطية» منها، موضحاً ان عدد 174 شركة الحالي للشركات المدرجة لا يعبر عن طموح ادارة الشركة وستسعى لزيادة هذا العدد خلال الفترة القادمة ليصل الى 200 شركة. وحول ادارج الشركات العائلية في البورصة قال الخرافي ان اقناع الشركات العائلية للدخول الى البورصة سيحتاج بعض الوقت، وذلك لتطلبه عدد من الاجراءات لتطبيق عدة معايير على هذه الشركات مثل الشفافية، موضحاً انه يجب تثقيف هذه الشركات العائلية بأهمية ومميزات الادارج حتى نستطيع جذبهم الى البورصة.

