العصيمي: طرح حقوق الأولوية وتداول الهامش خلال 9 أشهر

مال وأعمال

بارك الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي لمساهمي البورصة والمتداولين ادراج اول بورصة يمتلكها القطاع الخاص وبنسبة تفوق الـ90% في الشرق الأوسط وأول كيان حكومي في الكويت تتم خصخصته،لافتا الى ان البورصة منقسمة الى جزئين الاول هو الرقيب الجزئي للرقابة على التداولات في السوق والدور الثاني هو الشركة المدرجة، موضحا انه قد تعاونا مع هيئة الاسواق طوال السنوات الماضية والحمدلله تكلل بالنجاح اليوم بادراج البورصة امس ونأمل من خلال اعمال الادارة التنفيذية ومجلس الادارة نتطلع الى النمو المستمر.

واضاف العصيمي في لقائه مع قناة «CNBC عربية اننا نعمل بشكل عام ضمن منظومة ثلاثية نحن وشركة المقاصة وهيئة اسواق المال ونقوم بطرح الخدمات والمنتجات البشكل دوري وسنوي وهذا الامر يدفع البورصة الى تعظيم ايرادتها مع عمل الكفاءة في ادارة المرفق، لافتا الى اننا نعمل دائما بالبحث عما هو جديد في الاسواق العالمية ويفيد السوق والمتعاملين.

واشار العصيمي الى انه بعد ادراج صندوق «ريت» لدينا موافقة مبدئية من مجلس المفوضين على طرح حقوق الاولوية وعلى تداول الهامش على اسهم شركات الاستثمار والشركات المرخصة مبدئيا وتداول صناديق المؤشرات ولن تقتصر على الاسهم بل ستتم توسعته لتشمل بعض انواع السلع وهناك سوق السندات والصكوك ونتأمل خلال 9 اشهر ان نقوم بعمل فني دؤوب لفرق عمل من هيئة البورصة والمقاصة لطرح هذه المنتجات في 9 اشهر او عام. واضاف ان هذه الادراجات الجديدة ستكون مشروطة بالتعاون مع الهيئة ونقوم بتنقيح اي منتج قبل طرحة ليكون اضافة الى السوق ويكون هناك اضافة مثل الريت.

