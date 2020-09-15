«القرين» رفعت حصتها في «نابيسكو» إلى %60.5

مال وأعمال

قالت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية انها انتهت من اجراء صفقة مُتفق عليها لشراء حصة اضافية بنسبة 8.83% من رأسمال الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو).

وقالت «القرين» في بيان للبورصة ان قيمة الصفقة الاجمالية بلغت 10.6 ملايين دينار (34.7 مليون دولار). وأوضحت الشركة ان حصتها في «نابيسكو» بعد اتمام صفقة الشراء ارتفعت - بشكل مباشر وغير مباشر - الى نسبة 60.53%. وأفادت بأن الأثر المالي الناجم عن اتمام الصفقة المُشار اليها هو ارتفاع اصول وخصوم «القرين» بصافي مبلغ الصفقة، وسينعكس ذلك على بيانات المركز المالي للشركة الخاصة بالربع الثاني من السنة المالية 2021/2020. كانت بورصة الكويت اعلنت اول من امس الأحد، عن تنفيذ صفقة مُتفق عليها على اسهم «نابيسكو»، حيث قام ورثة حبيب حسن جوهر حيات (طرف بائع) ببيع نحو 7.79 ملايين سهم من اسهم «نابيسكو» بسعر 1.2 دينار للسهم الواحد بقيمة 9.35 ملايين دينار، وذلك لصالح شركة «القرين» (طرف مشتري). كما تم تنفيذ صفقة مُتفق عليها امس على اسهم «نابيسكو» بقيمة 1.25 مليون دينار، وذلك بعد ان تم بيع نحو 1.04 مليون سهم على اساس سعر 1.2 دينار للسهم الواحد.

الجدير بالذكر ان حصة «القرين» في رأسمال «نابيسكو» هي الأكبر وبالنسبة الجديدة 60.53%، تليها حصة مجموعة افنان الدولية القابضة بواقع 12.83%.

