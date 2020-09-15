«البحرين والكويت» و«الإثمار القابضة» يوقعان مذكرة تفاهم لخطة الاستحواذ

مال وأعمال

قام كل من بنك البحرين والكويت، وهو واحداً من أكبر البنوك التجارية في البحرين، والإثمار القابضة وهي الشركة المالكة لبنك الإثمار الذي يدير أكبر شبكة فروع تجزئة مصرفية إسلامية في البحرين، بالتوقيع اليوم على مذكرة تفاهم لاحتمال استحواذ بنك البحرين والكويت على عمليات بنك الإثمار في البحرين، بالإضافة إلى بعض الأصول الخاصة بشركة آي بي كابيتال، وهي شركة مملوكة بالكامل للإثمار القابضة.

ومذكرة التفاهم، التي قام بتوقيعها الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت د. عبدالرحمن علي سيف والرئيس التنفيذي للإثمار القابضة أحمد عبدالرحيم وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، تأتي في أعقاب التصريح السابق لكل من بنك البحرين والكويت والإثمار القابضة بتاريخ 26 أغسطس 2020 والذي تضمن الإعلان عن محادثات أولية بشأن الاستحواذ.

وهذه المبادرة، والتي تخضع لموافقة المساهمين والجهات الرقابية والتنظيمية، لا تزال في مراحلها الأولية وتتطلب استكمال التقييمات لكلا الطرفين.

وبلا شك فإن تحقيق هذه المبادرة سيؤدي بمشيئة الله إلى نمو كبير في عمق وأنشطة بنك البحرين والكويت وإضافة خدمات شاملة من الحلول المصرفية الإسلامية التي ستكون مكملة لخدماته الحالية. كما سيؤدي هذا إلى تعزيز مكانة بنك الإثمار للاستفادة من الفرص المتاحة للنمو. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية الإثمار القابضة التي تهدف إلى تعزيز وزيادة قيمة حقوق مساهميه.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة في الوقت المناسب بعد استكمال المراحل الضرورية والحصول على الموافقات اللازمة.

