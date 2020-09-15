«الغرفة» تنظم ندوة افتراضية للتجارة الغذائية بين الكويت وروسيا

مال وأعمال

تنظم غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة موسكو يوم الأثنين المقبل ندوة افتراضية (Webinar) بعنوان «تجارة المواد الغذائية بين الكويت وروسيا في مرحلة ما بعد كورونا». تهدف هذه الندوة إلى مناقشة التعاون في قطاع المواد الغذائية وتطلعات الطرفين إلى فتح آفاق تجارية جديدة بعد جائحة فيروس كورونا، واستعراض الفرص المتاحة لأصحاب الأعمال في الكويت وروسيا، وتشجيعهم للدخول في شراكات تجارية واستثمارية، وسيقدم الجانب الروسي عروضاً عن تجارة المواد الغذائية بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والكويت بشكل خاص، بالإضافة إلى دور الجهات الرسمية الروسية في دعم هذا القطاع. كما ستشارك عدة شركات روسية تعمل في قطاعات اللحوم، الدواجن، مشتقات الألبان، الزيوت النباتية، غذاء الأطفال، المعكرونية، الحبوب، الدقيق، الشوفان، المكملات الغذائية، المعجنات، الأجبان، السكر، المكسرات، الأسماك والكافيار. وبهذه المناسبة، تدعو الغرفة الأعضاء للتواصل معها عن طريق البريد الإلكتروني (kcci@kcci.org.kw) للمشاركة في هذه الندوة كونها فرصة سانحة لفتح آفاق اقتصادية جديدة بين الكويت وروسيا الاتحادية.