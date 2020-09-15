باركيندو: التعافي الاقتصادي لايزال ضعيفاً.. وسوق النفط متوازن

مال وأعمال

فيينا - «كونا» اكد الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) محمد سنوسي باركيندو اهمية الدور الذي تلعبه (اوبك) في سوق الطاقة العالمية.

جاء موقف باركيندو في كلمة له للاحتفاء بمناسبة حلول الذكرى الـ60 لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). يذكر ان منظمة (اوبك) تأسست في الـ14 من شهر سبتمبر عام 1960 عندما اجتمع وزراء نفط كبار في العاصمة العراقية بغداد يمثلون الدول الخمسة المؤسسة للمنظمة وهم أحمد سيد عمر من الكويت و الدكتور فؤاد روحاني من ايران وطلعت الشيباني من العراق وعبدالله الطريقي من السعودية والدكتور خوان بابلو بيريز ألفونزو من فنزويلا.

وقال باركيندو في كلمة له وزعت على وسائل الاعلام المختلفة «صمدت المنظمة امام اختبار الزمن ولا بد من التذكير بما قاله وزير النفط الفنزويلي آنذاك لقد اتحدنا الآن واصبحنا نصنع التاريخ». وشدد على ان المنظمة «اصبحت جزءا لا يتجزأ من مجتمع الطاقة العالمي الذي لا يستغني عن استشارتها في شؤون الصناعة النفطية ويضع سياساتها في هذا القطاع في طليعة اهتماماته». كما ذكر باركاندو بالدور الذي لعبته (اوبك) في مناصرة القضايا الانسانية العادلة من خلال دعم التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وحماية البيئة وتأمين الطاقة للجميع.

واعرب باركيندو، عن قلقه حول التأثير المستمر لفيروس كورونا، قائلاً إن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفاً رغم حزمات التحفيز التي أنفقت وبلغت قيمتها أكثر من 20 ترليون دولار.

واوضح ان ان (اوبك) عازمة على مواجهة التحديات وعلى التزامها القوي بتأمين سوق نفطية متوازنة ومستقرة لصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

كما اكد باركيندو عزم المنظمة على مواصلة تعزيز الحوار والتعاون واقتراح الحلول لبعض التحديات الرئيسية التي تواجه الانسانية مثل التنمية المستدامة والتقليل من الفقر.

