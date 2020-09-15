خارطة طريق للرأسمالية الاجتماعية في «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

مال وأعمال

أعلن عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة في قطاع الأعمال والمجتمع المدني، دعمهم لرؤية مشتركة للرأسمالية الاجتماعية، وقاموا بتوقيع وثيقة تحدد أسس ومبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدعو خارطة الطريق إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص وتتضمن نقاط العمل التالية:

1 - صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد.

2 - تحفيز التكامل الاقتصادي.

3 - إعادة تشكيل النظم التعليمة.

4 - تسخير الثورة الصناعية الرابعة.

5 - تعزيز الاستدامة البيئية.

6 - التخفيف من المخاطر الصحية العالمية.

7 - الالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

وعلّق وزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي محمد عبدالله الجدعان على توقيع الوثيقة، قائلا: «تعكس مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مشاركة المنطقة، ليس فقط في الاستجابة للتحديات العالمية ولكن في المساهمة بشكل استباقي في تشكيل الرؤية الصحيحة للمستقبل»، مضيفا: «تتوافق رؤية مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مع أجندة مجموعة العشرين للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز نمو اقتصادي شامل أعلى، وتسخير التطورات التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز الحوكمة والشراكات نحو الأفضل، وتعزيز التعاون الدولي».

ووافق وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق الجدعان في وجهة نظره، حيث قال: «إن مجموعة العمل الإقليمية هي إحدى أهم المنصات المتعددة الأطراف والعاملة إقليمياً التي تسمح للسياسيين وصُنّاع القرار في القطاع الخاص بالاجتماع لتبادل وجهات النظر، ما يسمح لهم بدفع بعض الأولويات الإقليمية الرئيسية إلى حيّز التنفيذ. « ويرى بن طوق أن: «مبادئ الرأسمالية الاجتماعية تمثل اللبنة الأساسية لنا جميعاً للعمل معاً في مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كوفيد–19 وإحراز تقدم في الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

أما وزيرة التعاون الدولي في مصر الدكتورة رانيا المشاط فقالت: «إن تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل».

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع في الكويت محمد عبد العزيز الشايع معلقا على توقيع الوثيقة: «تفخر مجموعة الشايع بكونها إحدى الجهات الموقعة على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في الوقت الذي نحاول فيه مجتمعين الاستجابة للتحديات الجديدة التي تواجهنا يومياً. وبصفتنا قادة إقليميين، نتشارك المسؤولية للمساعدة في تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر وشامل للمنطقة يعود بالفائدة على المجتمع ككل».

وقد وقع على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقي من الكويت كل من:

• محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة الشايع، الكويت.

• محمد عزّت جعفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية، الكويت.

