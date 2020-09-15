الذهب صعد بفعل ضعف الدولار

مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1944.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1953.20 دولاراً.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب، «سوق الذهب تعول على (سياسة) مجلس الاحتياطي،» مضيفا أن البنك المركزي الأميركي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، لكن ثمة اعتقادا قويا داخل السوق بأنه سيكون قادرا على إيقاد شرارة التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 في المئة أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس يوم الأربعاء. وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

