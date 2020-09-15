1576 متضرراً من «كورونا» طلبوا تمويلات بنكية

مال وأعمال

كشف بنك الكويت المركزي أن إجمالي طلبات التمويل الواردة للبنوك والتي وافقت على تمويلها لمواجهة فيروس كورونا، بلغت 199 طلباً بقيمة تمويل إجمالية قدرها 110.6 ملايين دينار.

وبين «المركزي» في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، حول القرارات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي والبنوك المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة بشأن تمويل الأفراد والقطاع الخاص لمعالجة أثر وباء كورونا، بأن الضوابط الموضوعة لتمويل الأفراد تقضي بتقديم التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الضرورية لسد العجز في التدفقات النقدية الفعيلة المتحققة للعميل المتضرر، وبالتالي وصل عدد الطلبات التي تم صرف جزء من مبالغها 107 طلبات، وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لها نحو 39.9 مليون دينار. وأشار «المركزي» إلى أنه بناء على آخر البيانات المتاحة لديه حتى 25 أغسطس 2020، بلغ إجمالي طلبات التمويل الواردة للبنوك 1576 طلباً، إلا أن المستوفي الشروط منها بلغ 997 طلباً، مبيناً أن عدم استيفاء الطلبات للعملاء بسبب عدم استكمال المستندات التي تمكن البنك من دراسة طلب العميل أو تعثر العميل في سداد التزام سابق أو عدم وجود عجز نقدي لدى العميل يبرر حصوله على التمويل. ولفت المركزي إلى جملة من الحقائق ترتبط بعمليات التمويل تتمثل في:

? أعداد كبيرة من العملاء فضل الحصول على التمويل عبر خطوط الائتمان الممنوحة لهم في السابق والتي تتيح لهم السحب الفوري للأموال.

? تراجع إقبال البنوك على منح التمويل مع استمرار الأزمة وانعدام اليقين وتصاعد أزمة السيولة لدى العملاء وتنامي أثرها على الملاءة المالية للشركات.

? عزوف الصندوق الوطني عن مشاركة البنوك في تقديم التمويل وفق الضوابط الموضوعة.

وأكد «المركزي» على أنه لا يتدخل في القرارات الائتمانية، حيث أنها مسؤولة عن إدارة مخاطرها بما في ذلك المخاطر الائتمانية، حيث تتحمل الدولة فقط جزءاً من تكلفة التمويل في حين تتحمل البنوك كافة مخاطر التمويل والجزء المتبقي من التكلفة.

وفي رده على تساؤل حول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التمويل الميسر أو القروض لاعتماد طلبات التمويل، أوضح المركزي أن الدراسة الائتمانية اللازمة بشكل متكامل وسريع، لافتاً أن الأحكام العام الواردة في الباب السادس تقضي بأن تنشئ البنوك بوابات الكترونية لتلقي طلبات التمويل.

وبين المركزي أنه لا توجد فترة زمنية محددة لدى البنوك لدراسة الطلبات، حيث يعتمد الأمر على استجابة العميل لاستكمال المستندات والبيانات اللازمة لدراسة الطلب، وقد قام البنك المركزي على سرعة استجابة البنوك لطلبات العملاء وذلك خلال اجتماعات عقدت مع مسؤولي البنوك في هذا الخصوص.

وتطرق المركزي إلى الجهود التي بذلت من قبل اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي برئاسة المحافظ وعضوية كل من وكيل وزارة المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، حيث قدمت إجراءات تحفيزية راعت جملة من المبادئ على رأسها الحرص على المال العام وترشيد استخدامه وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز الأمن الاجتماعي والمحافظة على أوضاع الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وعدد «المركزي» حوالي 14 إجراءً مختلفاً لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وضمان تيسير العمل المصرفي خلال تداعيات الأزمة والتي من بينها ما يلي:

? استمرار الدولة في صرف دعم العمالة للمبادرين طيلة فترة الإغلاق، وبلغت الكلفة الاجمالية 240 مليون دينار في 6 أشهر.

? تأجيل الأقساط الممولة من الصندوق الوطني ومحفظة التمويل الصناعي.

? وقف تحصيل الايجارات من المباني الحكومية خلال فترة الإغلاق.

? تقديم قروض ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك للشركات والعملاء المتضررين.

? اعتماد مجلس الوزراء في 20 أبريل ضوابط بشأن التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والكيانات الاقتصادية المتضررة من كورونا وقام المركزي بتعميمها على جميع البنوك.

? أوصت اللجنة بمنع إخلاء المستأجرين في العقارات التجارية للمتأخرين عن سداد الإيجار.

? قدمت اللجنة بتاريخ 2 يونيو مشروعاً بقانون لدعم وضمان التمويل المقدم من البنوك للعملاء المتضررين لتحفيزها على تقديم التمويل وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في 31 أغسطس 2020، تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة.

? اجراء تخفيض في سعر الفائدة في شهر مارس 2020 لتعزيز سياسته النقدية التيسيرية لتصل إلى مستواها الأدنى تاريخياً.

? حرصاً منه على حماية العمالة الوطنية البالغة 70 بالمئة في القطاع المصرفي، أصدر المركزي تعليماته بعدم تسريح أي من موظفي القطاع المصرفي وعدم المساس برواتبهم وتقديم المكافأة المالية المناسبة لهم.

