«بيتك»: اجتماع العمومية.. اليوم

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تعذر قبول طلب هيئة الاستثمار بتأجيل موعد اجتماع العمومية العادية للبنك، مؤكداً انعقادها في موعدها اليوم.

وقال «بيتك» في بيان للبورصة، إن مجلس إدارة البنك قرر بالأغلبية في اجتماعه رقم (8) الذي انعقد بالأمس، تعذر قبول طلب الهيئة، حيث إن فترة المجلس الحالي قد انتهت منذ عدة أشهر. وأكد البنك انعقاد الجمعية العامة العادية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة «بيتك» للثلاث سنوات القادمة (الدورة الخامسة عشر: 2020 - 2022) في التاريخ والوقت السابق الإفصاح عنهم.

وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار الحصة الأكبر في رأسمال «بيتك» بنسبة 24.08 %، تليها حصة الهيئة العامة لشؤون القصر بنحو 10.48 %، ثم الأمانة العامة للأوقاف بواقع 7.3 %، ثم حصة المؤسسة العامة للتأمينات بنحو 6.19 %.

ويبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع 767.41 مليون دينار تقريباً موزعاً على نحو 7.674 مليارات سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

