«زين» أطلقت باقات إنترنت الجيل الخامس «5G» الجديدة كُلياً

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أعلنت زين عن إطلاقها لباقات إنترنت الجيل الخامس 5G الجديدة كُلياً لعملاء الدفع الآجل، والتي تأتي مع مجموعة من الاختيارات التي تُناسب مُختلف احتياجات العملاء، مثل أحدث أجهزة الإنترنت المتطورة والحصرية، وإمكانية الاستمتاع بإنترنت 5G بلا حدود عبر شريحتين مُختلفتين على اشتراك واحد، وهي الباقات التي تشمل جميعها اشتراكاً مجانياً لسنة كاملة في خدمة OSN Streaming، الوجهة الأولى لأعمال +Disney الأصلية وإنتاجات هوليوود وHBO والمزيد.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن جميع باقات إنترنت الجيل الخامس الجديدة لعملاء الدفع الآجل تشمل الآن اشتراكاً في خدمة OSN Streaming لبث المحتوى الترفيهي لمدة سنة كاملة مجاناً، والتي تُتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بأفضل المسلسلات الحصرية وأضخم إنتاجات هوليوود الحائزة على العديد من الجوائز، بالإضافة إلى إنتاجات Disney+ الأصلية وHBO وغيرها، هذا إلى جانب المسلسلات والأفلام العربية، والمسلسلات التركية الحصرية، ومجموعة رائعة من برامج الحوار وأسلوب الحياة وغيرها الكثير، وذلك مع خيارات الترجمة والدبلجة إلى اللغة العربية وبجودة وضوح عالية HD على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وأوضحت زين أن عروض إنترنت الجيل الخامس الجديدة تشمل مجموعة من أجهزة الإنترنت المتطورة الثابتة والمُتنقلة، أبرزها جهازين حصريين لدى زين هما 5G Netgear M5 Hotspot مع إنترنت 5G بسعة 1 تيرابايت ابتداءً من 15 د.ك شهرياً، وجهاز Zain 5G HUB من شركة HTC مع إنترنت 5G بسعة 1 تيرابايت ابتداءً من 20 د.ك شهرياً، هذا بالإضافة إلى جهاز Huawei 5G CPE PRO 2 الجديد مع إنترنت 5G بسعة 1 تيرابايت ابتداءً من 17 د.ك شهرياً، وغيرها من الأجهزة التي تُناسب مُختلف احتياجات العملاء الشخصية والعملية.

وبينت الشركة أنها تُقدّم أيضاً عرضاً جديداً يُتيح لعملاء الدفع الآجل الاستمتاع بإنترنت الجيل الخامس 5G بلا حدود عبر شريحتين مُنفصلتين وعلى اشتراكٍ واحد، وذلك ابتداءً من 20 د.ك شهرياً فقط، بالإضافة إلى الحصول على جهاز إنترنت مجاني مع العرض وإمكانية إضافة جهاز آخر حسب الحاجة، هذا إلى جانب اشتراكٍ مجاني في خدمة OSN Streaming لسنة كاملة.

وأشارت زين إلى أنه بإمكان عملائها الاشتراك في أي من هذه العروض بكل سهولة عن طريق زيارة أي من أفرع زين أو عبر فرع زين أونلاين (kw.zain.com/5G) والاستمتاع بخدمة التوصيل المجانية للمنزل، علماً بأن زين تُطبق معاييراً صحية صارمةً تتماشى مع الاشتراطات الصحية الرسمية لضمان سلامة العملاء والموظفين.

وحصدت زين مؤخراً جائزة «أسرع إنترنت منزلي في الكويت» عن الربعين الأول والثاني من العام 2020 من Ookla Speedtest، وهي الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات اختبار وتحليل سُرعات شبكات الإنترنت حول العالم، والتي تُعتبر بشكل واسع المرجع المُعتمد الأول والأكثر شفافية لكل ما يتعلّق بتطبيقات اختبار وتحليل سُرعات شبكات الإنترنت حول العالم.

